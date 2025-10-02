Nuova Direttore Amministrativo all’Usl Umbria 1: Roberta Volpini al posto di Martelli.

L’Unità Sanitaria Locale Umbria 1 accoglie Roberta Volpini nella carica di Direttore Amministrativo, a partire dal primo novembre.

La nomina segna il passaggio di consegne da Enrico Martelli, che ha rassegnato le dimissioni per ragioni personali, un momento cruciale per l’azienda sanitaria in un contesto di crescente complessità gestionale e trasformazione digitale.

La dottoressa Volpini porta con sé un curriculum vitae ricco e diversificato, testimonianza di una carriera spesa a supporto dell’efficienza e dell’innovazione nel settore sanitario.

La sua precedente esperienza come Direttrice Amministrativa presso l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale Estar Toscana, unitamente a ruoli di responsabilità in aziende ospedaliere e sanitarie distribuite in Piemonte, Campania e Lazio, le conferisce una visione ampia e una profonda comprensione delle sfide e delle opportunità che caratterizzano la sanità pubblica italiana.

L’esperienza come Direttore Generale facente funzione presso l’Asl Roma 1 evidenzia la sua capacità di leadership e gestione di situazioni complesse, qualità essenziali per affrontare le nuove responsabilità.

Il Direttore Generale dell’Usl Umbria 1, Emanuele Ciotti, ha espresso fiducia nell’apporto significativo che la dottoressa Volpini sarà in grado di offrire, sottolineando l’importanza di mantenere la continuità con l’impegno e la dedizione profusi dal dottor Martelli in questi anni.

La gratitudine espressa per il lavoro del predecessore non è solo un riconoscimento del passato, ma anche un invito a consolidare le basi per un futuro di crescita e miglioramento continuo.

Enrico Martelli, con un messaggio intriso di emozione e riconoscenza, ha segnato il termine del suo percorso professionale attivo.

La sua decisione, maturata dopo una lunga e proficua carriera, apre una nuova fase personale, lasciando un’eredità di professionalità e umanità.

Il ringraziamento rivolto ai colleghi non è un semplice adempimento formale, ma l’espressione di un profondo legame umano, costruito sulla collaborazione, la fiducia e il confronto costruttivo, valori imprescindibili per il successo di qualsiasi organizzazione complessa.

Pur con il rammarico di non aver potuto completare alcuni progetti, Martelli si dimostra fiducioso nella capacità della dottoressa Volpini di garantire la continuità necessaria per la realizzazione degli obiettivi aziendali, augurando che possa attingere alla propria esperienza e competenza per affrontare le sfide future con successo, navigando in un panorama socio-sanitario in rapida evoluzione, caratterizzato da nuove esigenze di governance, accountability e orientamento al paziente.

La transizione, pertanto, si configura come un’opportunità per rafforzare il sistema sanitario locale, integrando nuove competenze e prospettive in un contesto di collaborazione e progresso.