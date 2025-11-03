Nuova leadership all’Usl Umbria 1: Roberta Volpini prende il posto di Martelli

La Unità Sanitaria Locale Umbria 1 accoglie una nuova leadership amministrativa con l’assunzione di Roberta Volpini, la quale ha formalmente preso il testimone dal 1° novembre, in seguito alle dimissioni di Enrico Martelli, motivate da esigenze personali.

L’avvicendamento segna un momento di transizione per l’azienda sanitaria, che punta a consolidare i risultati raggiunti e a orientarsi verso nuove sfide.

Immediatamente dopo l’insediamento, la dottoressa Volpini ha avviato una serie di incontri cruciali con il Direttore Generale, Emanuele Ciotti, e con il Direttore Sanitario, Ottavio Alessandro Nicastro.

Questi confronti iniziali si sono concentrati sull’analisi approfondita delle procedure in essere e sulla definizione prioritaria degli obiettivi gestionali, con l’obiettivo di garantire una continuità operativa e una rapida presa di visione delle dinamiche aziendali.

Emanuele Ciotti ha espresso un vivo ottimismo nei confronti della nuova direttrice, sottolineando la fiducia riposta nelle sue capacità e nel suo contributo futuro.

“Accogliamo con grande aspettativa la dottoressa Volpini, fiduciosi che saprà offrire un contributo prezioso per l’azienda, proseguendo il percorso di eccellenza tracciato dal dottor Martelli,” ha dichiarato il Direttore Generale, riconoscendo l’eredità positiva del precedente amministratore.

Questo approccio sottolinea l’importanza di preservare i punti di forza esistenti, rafforzandoli con nuove prospettive.

Roberta Volpini ha risposto con entusiasmo, manifestando la propria disponibilità a dedicare la propria esperienza e le proprie competenze al servizio della comunità umbra.

“Sono particolarmente lieta di iniziare questa nuova sfida professionale,” ha affermato, “e metterò a disposizione dell’Usl Umbria 1 le conoscenze acquisite in contesti sanitari diversi, con l’ambizione di contribuire attivamente alla crescita e all’ottimizzazione dell’efficienza aziendale.

” La sua visione si focalizza su un miglioramento concreto e misurabile dei servizi offerti.

Il curriculum vitae di Roberta Volpini rivela un percorso professionale ricco e diversificato.

Prima di approdare in Umbria, ha ricoperto ruoli di significativa responsabilità in diverse realtà sanitarie regionali.

Ha guidato l’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale Estar in Toscana e ha maturato esperienza in aziende ospedaliere e sanitarie sparse per il Piemonte, la Campania e il Lazio.

Un ruolo particolarmente rilevante è stato quello di Direttore Generale facente funzione presso l’Asl Roma 1, un’esperienza che le ha conferito una profonda comprensione delle complessità della gestione di un’azienda sanitaria di grandi dimensioni e della necessità di coordinare efficacemente risorse umane e finanziarie.

La sua precedente esperienza in ruoli apicali le permette di affrontare le sfide future con una solida base di conoscenze e competenze.