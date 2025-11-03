Nuova TAC all’Ospedale Media Valle: Diagnosi Avanzata per l’Umbria

Innovazione Diagnostica all’Ospedale Media Valle del Tevere: Un Nuovo Standard per la Sanità UmbraL’ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla, in provincia di Todi, si arricchisce di una tecnologia all’avanguardia, inaugurando una nuova era per la diagnostica per immagini in Umbria.

L’installazione di una Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) di ultima generazione, dotata di 128 strati, rappresenta un investimento strategico di circa 530.000 euro finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e segna un punto di svolta significativo per il presidio sanitario e per l’intera regione.

L’innovazione risiede non solo nella capacità di acquisire immagini ad alta risoluzione, ma anche nell’integrazione di sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale.

Questa combinazione permette di eseguire esami complessi, precedentemente disponibili solo in centri di eccellenza specializzati, con una drastica riduzione della dose di radiazioni a cui sono esposti i pazienti.

Questa caratteristica è di cruciale importanza, minimizzando i rischi associati a ripetuti esami diagnostici, soprattutto per i pazienti oncologici.

Il team multidisciplinare composto da radiologi e cardiologi ha già completato con successo i primi esami TAC cardiaca, corporea e cerebrale, dimostrando la piena operatività del nuovo sistema.

La capacità di ottimizzare i protocolli d’esame grazie all’IA si traduce in una maggiore efficienza e in una più rapida disponibilità dei risultati, con un impatto positivo sull’organizzazione del servizio e sulla gestione dei percorsi diagnostici.

In particolare, la precisione offerta contribuisce a migliorare la pianificazione e l’esecuzione di procedure interventistiche, riducendo la necessità di ulteriori approfondimenti diagnostici.

“Questo risultato è il culmine di un impegno congiunto, un investimento nel futuro della nostra sanità”, afferma la Dottoressa Francesca Garinei, Direttore facente funzione della Diagnostica per Immagini dell’Usl Umbria 1 e Responsabile Radiologo del centro Hub della Diagnostica Cardiovascolare avanzata.

“Abbiamo accelerato i tempi di implementazione e adottato le linee guida internazionali più avanzate, grazie alla dedizione e alla competenza del nostro personale.

“L’introduzione di questa tecnologia di ultima generazione eleva significativamente il livello della diagnostica cardiovascolare, in linea con i risultati già raggiunti con la risonanza magnetica cardiaca.

Questo progresso offre la possibilità di ridurre la necessità di procedure invasive, come le coronarografie, che comportano rischi e costi elevati.

La disponibilità di una TAC cardiaca avanzata permette di fornire risposte diagnostiche rapide, sicure e di alta qualità, contribuendo a ottimizzare la gestione delle patologie cardiovascolari.

Il Dottor Andrea Cardona, Cardiologo e Responsabile Clinico e Scientifico del servizio di Diagnostica Cardiovascolare avanzata di Pantalla, sottolinea: “Questo è un passo avanti fondamentale per i nostri pazienti e per la sanità umbra, con il plauso di figure di riferimento a livello internazionale come la Professoressa Subha Raman, che ha contribuito in modo significativo alla formazione del nostro team.

“La Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, evidenzia come questa acquisizione consolidi il ruolo dell’ospedale di Pantalla come centro di riferimento regionale per la diagnostica avanzata.

“Questo polo di eccellenza non solo attrae pazienti da tutta la regione, ma ha il potenziale di diventare un punto di riferimento anche a livello interregionale, grazie alla sinergia e alla competenza di un team altamente qualificato, proiettato verso il futuro della medicina.

” Il nuovo sistema TAC rappresenta quindi un investimento strategico che rafforza l’offerta sanitaria del territorio, migliorando la qualità della vita dei pazienti e proiettando l’Umbria all’avanguardia nell’innovazione diagnostica.