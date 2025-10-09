Nuova TAC all’ospedale Media Valle: eccellenza diagnostica in Umbria

L’ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla, Todi, si proietta verso un futuro di eccellenza diagnostico-assistenziale, grazie a un piano di sviluppo strategico che vede l’implementazione di tecnologie all’avanguardia e il potenziamento delle risorse umane.

Un tassello fondamentale di questo ambizioso progetto è l’acquisizione di una nuova Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) di ultima generazione, un investimento di circa 530.000 euro finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La nuova TAC non rappresenta semplicemente un aggiornamento tecnologico, ma una vera e propria evoluzione delle capacità diagnostiche dell’ospedale.

La maggiore risoluzione delle immagini, ottenibile con dosi di radiazioni ionizzanti significativamente ridotte, consentirà diagnosi più accurate e confortevoli per i pazienti.

L’introduzione di software avanzati, specificamente progettati per l’analisi dettagliata degli apparati cardiovascolare, polmonare, addominale e neurologico, apre la strada a un ampliamento dell’offerta di servizi diagnostici specialistici.

In particolare, si rafforza la posizione dell’ospedale come centro di riferimento (hub) per la diagnostica cardiovascolare avanzata per l’intera Usl Umbria 1, un ruolo cruciale nell’ottimizzazione della rete sanitaria regionale.

Questa innovazione si inserisce in un contesto più ampio di rinnovamento dell’ospedale Media Valle del Tevere.

Parallelamente all’arrivo della nuova TAC, sono previsti l’installazione di un colposcopio e di un ecografo di ultima generazione, destinati a modernizzare l’area ginecologica e a sviluppare percorsi integrati tra l’ospedale e il territorio, cruciali per l’assistenza materno-infantile.

L’obiettivo è creare un sistema di cura completo e personalizzato, che risponda efficacemente alle esigenze della popolazione.

La visione strategica dell’azienda sanitaria umbra non si limita all’innovazione tecnologica.

È infatti consapevole che l’eccellenza diagnostica richiede competenze specialistiche.

Per questo, sono state integrate nuove figure professionali, tra cui un cardiologo e una radiologa, per ampliare l’offerta di prestazioni ambulatoriali specialistiche e rafforzare ulteriormente il servizio di diagnostica per immagini.

Come ha sottolineato la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, questi investimenti mirano a riaffermare il ruolo centrale dell’ospedale Media Valle del Tevere nella rete ospedaliera regionale, in linea con gli obiettivi programmatici del nuovo Piano Sociosanitario Regionale.

Si tratta di un impegno concreto per garantire ai cittadini umbri servizi sanitari di alta qualità, accessibili e all’avanguardia, contribuendo al benessere della comunità e alla crescita sostenibile del sistema sanitario regionale.

Il futuro dell’ospedale di Pantalla è segnato da una spinta in avanti, un punto di riferimento per la salute e l’innovazione nel cuore dell’Umbria.