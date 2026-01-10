Nuovo Arcivescovo per l’Umbria: Felice Accrocca guida Assisi e diocesi unite

La Chiesa cattolica italiana accoglie un nuovo pastore per le diocesi unite di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno: Monsignor Felice Accrocca, prescelto dal Sommo Pontefice, che ha nel contempo accolto le dimissioni per limiti d’età del predecessore, Monsignor Domenico Sorrentino, al termine di un lungo e significativo ministero.

Questa trasmutazione amministrativa e spirituale riafferma l’unità delle quattro diocesi, confermando a Monsignor Accrocca il titolo di Arcivescovo *ad personam*, un riconoscimento del suo profilo ecclesiastico e del suo percorso professionale.

Nato a Cori, in provincia di Latina, il 2 dicembre 1959, Monsignor Accrocca incarna una solida formazione intellettuale e pastorale.

La sua preparazione teologica, affinata al Pontificio Collegio Leoniano di Anagni, si è arricchita di studi umanistici, culminati nella laurea in Lettere presso la Sapienza di Roma e nel dottorato in Storia Ecclesiastica alla Pontificia Università Gregoriana.

Questa profonda conoscenza della storia della Chiesa lo proietta in una prospettiva ampia e contestualizzata, essenziale per guidare una comunità religiosa così intrisa di storia e tradizione come quella umbra.

Ordinato sacerdote nel 1986, il suo servizio nella diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno ha visto un’evoluzione costante, da incarichi di base a ruoli di crescente responsabilità.

La sua attività, che spaziano dalla guida parrocchiale all’insegnamento teologico, testimonia un approccio pastorale versatile e attento alle esigenze della comunità.

Il ruolo di direttore della Scuola diocesana di Teologia Paolo VI, in particolare, denota un impegno nella formazione del clero e dei laici, pilastro fondamentale per la vitalità della Chiesa.

L’esperienza come moderatore della curia vescovile e assistente diocesano dell’Azione Cattolica, inoltre, lo ha formato alla gestione amministrativa e alla collaborazione con diverse realtà ecclesiali.

La sua nomina a Arcivescovo di Benevento nel 2016 ha rappresentato un ulteriore riconoscimento del suo valore pastorale e delle sue capacità di leadership.

La sua partecipazione al Dicastero delle cause dei santi e la sua attività nella Commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese, all’interno della Cei, testimoniano un’attenzione radicata alla dimensione universale della Chiesa e alla sua missione evangelizzatrice.

La delega per l’educazione, la scuola, l’università, l’insegnamento della religione cattolica e la cultura nella Conferenza episcopale regionale, sottolinea, infine, il suo impegno per il dialogo tra fede e cultura.

Con l’assunzione della guida delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, Monsignor Accrocca si trova a guidare una realtà di profonda rilevanza spirituale e culturale, intrinsecamente legata alla storia di San Francesco e al cuore dell’Umbria.

La sfida che lo attende è quella di continuare a promuovere la fede, l’unità e l’impegno sociale, ispirandosi al messaggio evangelico e valorizzando il patrimonio storico e artistico di queste terre.

L’eredità spirituale e pastorale lasciata da Monsignor Sorrentino, unita alla solida preparazione e all’esperienza pastorale di Monsignor Accrocca, promette un futuro ricco di crescita e rinnovamento per la Chiesa umbra.