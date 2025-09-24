Nuovo Direttore Sanitario al Santa Maria di Terni: arriva Montemurro

La direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni si arricchisce di un nuovo capitolo con la nomina del Dottor Domenico Montemurro a Direttore Sanitario, una decisione formalizzata attraverso delibera firmata dal Direttore Generale, Andrea Casciari.

L’assunzione ufficiale degli incarichi è prevista a partire dal 6 ottobre 2025, con una durata triennale fino al 5 ottobre 2028.

Questa designazione segna un passaggio importante per l’azienda ospedaliera, che guarda all’innovazione e al miglioramento continuo dei servizi offerti.

Il Dottor Montemurro porta con sé un bagaglio di competenze e esperienze cliniche e gestionali consolidate, frutto di un percorso professionale articolato nel panorama veneto.

La sua carriera è stata costellata da ruoli di responsabilità, con direzioni mediche presso gli ospedali di Monselice e Piove di Sacco, e significative esperienze operative nelle strutture di Vicenza, Adria, Camposampiero e Padova.

La sua leadership si distingue per un approccio proattivo e orientato ai risultati, con una profonda conoscenza delle dinamiche sanitarie e una particolare sensibilità verso le esigenze di un sistema complesso.

Il Dottor Montemurro non si è limitato a gestire le attività cliniche, ma ha attivamente partecipato alla programmazione sanitaria, imprimendo un’impronta di innovazione nella governance clinica e nello sviluppo di modelli organizzativi all’avanguardia.

Un elemento distintivo del suo profilo è l’attenzione costante alla gestione del rischio, elemento cruciale per la sicurezza del paziente e l’efficienza delle risorse, unitamente all’importanza attribuita alla formazione manageriale del personale sanitario.

La sua solida preparazione accademica è testimoniata da un percorso formativo di elevato livello, comprendente master specialistici in aree strategiche come la patologia cardiovascolare, la Clinical Governance in Medicina Interna e l’Health Economics and Management.

Il continuo aggiornamento professionale è rafforzato dalla partecipazione a corsi specialistici in Lean Management e nella gestione del rischio secondo la norma ISO 31000:2018, e dalla sua attuale partecipazione a un Master Executive in Competenze per l’Health Technology Assessment, un campo in rapida evoluzione che richiede competenze specifiche per valutare l’impatto delle nuove tecnologie in ambito sanitario.

Il Dottor Montemurro ha inoltre maturato esperienza a livello regionale e nazionale, partecipando a gruppi di lavoro dedicati a temi cruciali come le dimissioni protette e l’organizzazione delle reti cliniche, dimostrando una visione ampia e un impegno concreto nel miglioramento del sistema sanitario.

La sua attività scientifica, caratterizzata da pubblicazioni come autore e coautore, testimonia la sua capacità di analisi e il suo contributo alla ricerca in ambito sanitario.

“La nomina del Dottor Montemurro rappresenta un’iniezione di valore per la nostra azienda ospedaliera,” ha affermato il Direttore Generale Casciari.

“Siamo certi che, grazie alla sua expertise, potremo affrontare le sfide future con maggiore efficacia, consolidando il ruolo del Santa Maria di Terni come punto di riferimento per la sanità regionale e interregionale, con un focus costante sulla centralità del paziente e sulla qualità dei servizi offerti.

“Si conclude con un sentito ringraziamento al Dottor Pietro Manzi, uscente direttore sanitario, per il suo instancabile impegno e la sua dedizione, che hanno significativamente contribuito alla crescita e al successo dell’azienda ospedaliera, dimostrando non solo competenza professionale ma anche profonda umanità.