Nuovo sistema trasfusionale a Terni: sospesa una giornata, più appuntamenti disponibili.

A partire dal primo settembre, il Servizio Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Terni compie un significativo passo avanti nell’ottimizzazione dei suoi processi operativi, introducendo un nuovo sistema gestionale all’avanguardia.

Questa transizione, cruciale per migliorare l’efficienza e la sicurezza delle procedure trasfusionali, richiederà un periodo di messa in funzione e test approfonditi.

Al fine di garantire una migrazione fluida e minimizzare qualsiasi potenziale impatto sulle attività cliniche e sulla disponibilità dei prodotti ematici, la sessione di raccolta volontaria programmata per la mattinata del primo settembre sarà temporaneamente sospesa.

Questa decisione, seppur limitata nel tempo, è essenziale per assicurare l’integrità del sistema e la corretta implementazione delle nuove funzionalità.

Per tutelare in modo proattivo le esigenze continue di pazienti che necessitano di trasfusioni e per evitare interruzioni nell’approvvigionamento di emocomponenti, il Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale manterrà la piena operatività in due giornate dedicate: sabato 30 agosto, dalle ore 7:30 alle ore 12:30, e martedì 2 settembre, nelle stesse fasce orarie.

In queste finestre temporali, sarà implementato un incremento mirato del numero di posti disponibili per la prenotazione, distribuendo equamente il flusso di donazioni e prevenendo accumuli.

Si raccomanda vivamente a tutti i donatori, per massimizzare la qualità dell’emocomponente raccolto e ottimizzare il benessere del donatore stesso, di presentarsi a donazione a stomaco leggero, evitando pasti pesanti nelle ore precedenti.

L’idratazione adeguata è altresì fondamentale per un’esperienza di donazione sicura e confortevole.

L’Azienda Ospedaliera esprime la sua profonda gratitudine a tutti i donatori, pilastri imprescindibili del sistema sanitario locale e nazionale.

La loro generosità e dedizione salvano vite ogni giorno.

Chiunque sia interessato ad avvicinarsi al gesto nobile della donazione di sangue è incoraggiato a contattare il Centro Trasfusionale per ottenere informazioni dettagliate, chiarimenti procedurali e per fissare un appuntamento.

L’impegno del Centro Trasfusionale è quello di accogliere ogni nuovo donatore, fornendo supporto e orientamento per una prima esperienza positiva e consapevole.