Nuovo Viceprefetto a Terni: Tafuri porta esperienza e innovazione

Con una cerimonia sobria ma significativa, la Prefettura di Terni ha dato ufficialmente il benvenuto al nuovo viceprefetto vicario, Tommaso Tafuri, subentrando a Lucia Raffaela Palma che ha concluso il proprio percorso professionale con il pensionamento.

La nomina, voluta dalla prefetta Antonietta Orlando, segna un momento di transizione e di potenziale rinnovamento per l’istituzione, chiamata a rispondere alle crescenti sfide socio-politiche del territorio umbro.

Tommaso Tafuri, nato a Napoli nel 1965, porta con sé un curriculum vitae denso di esperienze formative e professionali che lo proiettano come figura di spicco nell’amministrazione pubblica.

Prima di approdare a Terni, ha ricoperto un ruolo chiave nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, gestendo, in qualità di capo ufficio di staff, questioni cruciali legate all’informatica, alle telecomunicazioni e alla gestione degli impianti tecnici all’interno della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Questo background sottolinea una competenza specifica in ambiti strategici per l’efficienza operativa e la sicurezza nazionale.

Il percorso professionale di Tafuri non si limita al Ministero dell’Interno.

La sua carriera, iniziata nel 1991, ha visto un’evoluzione significativa attraverso le Prefetture di Como, Prato e Genova, fornendo un’ampia prospettiva sulle dinamiche territoriali e sulle problematiche locali.

Ha inoltre maturato esperienza presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, testimoniando un impegno concreto verso la protezione civile e la gestione delle emergenze.

Un aspetto peculiare della sua carriera è rappresentato dalla gestione di funzioni di sub commissario nei Comuni di Como e Poggio a Caiano, un ruolo che lo ha posto al centro di processi decisionali complessi e ha rafforzato le sue capacità di leadership e coordinamento.

L’insediamento di Tafuri a Terni non è solo una nomina formale, ma rappresenta l’opportunità di infondere nuove energie e competenze in un’istituzione che si trova a fronteggiare una realtà territoriale in continua evoluzione.

La prefetta Orlando ha espresso fiducia nelle capacità del nuovo vicario, sottolineando la sua “particolare esperienza” e la sua abilità nel coordinare le diverse aree operative e il personale amministrativo.

Si prevede che Tafuri porterà una visione innovativa, integrando le sue conoscenze specialistiche con una profonda sensibilità verso le esigenze del territorio, al fine di ottimizzare i servizi offerti alla cittadinanza e rafforzare il ruolo della Prefettura come punto di riferimento per la sicurezza e l’ordine pubblico.

La sua esperienza in ambiti come la gestione patrimoniale e la sicurezza informatica, sempre più rilevanti nel contesto attuale, si preannuncia particolarmente utile per affrontare le sfide future e migliorare l’efficienza dell’amministrazione.