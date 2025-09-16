Operaio investito sulla E45: indagini sulla sicurezza del cantiere.

Un tragico incidente ha interrotto la fluidità della circolazione sulla E45, nel territorio della provincia di Terni, precisamente nel tratto compreso tra gli svincoli di Acquasparta e Montecastrilli.

Un operaio edile, impiegato in lavori di manutenzione stradale su commissione di una ditta esterna in subappalto, ha riportato lesioni a seguito dell’impatto con un furgone.

Sebbene le sue condizioni non siano considerate critiche, l’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei cantieri e sulla responsabilità condivisa tra committenti e imprese appaltatrici.

La dinamica precisa dell’accaduto è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, ma le prime ricostruzioni indicano un’incursione del veicolo commerciale all’interno dell’area di lavoro in corso.

Questa invasione, apparentemente inattesa, ha avuto come conseguenza la collisione con l’operaio, evidenziando una potenziale carenza nelle misure di protezione dell’area cantiere o in un errore di valutazione della situazione da parte del conducente.

Anas, l’ente gestore della strada, ha immediatamente provveduto a chiudere temporaneamente la carreggiata in direzione Terni, implementando un percorso alternativo attraverso le vie secondarie, supportato da segnaletica temporanea e personale di supporto per gestire il flusso veicolare.

Questa decisione, pur causando disagi alla circolazione, è stata resa necessaria per consentire i soccorsi, le operazioni di recupero e le indagini sulla dinamica dell’incidente.

L’intervento immediato della polizia stradale è stato cruciale per garantire la sicurezza del luogo e coordinare le operazioni di soccorso.

Le indagini, ora in corso, si concentreranno non solo sull’accertamento delle responsabilità dirette – verificando lo stato del veicolo, l’eventuale velocità in eccesso, l’uso di sostanze stupefacenti o alcol da parte del conducente – ma anche sulla valutazione delle misure di sicurezza implementate nel cantiere.

Sarà fondamentale analizzare la segnaletica, l’illuminazione, la presenza di barriere di protezione e l’organizzazione del traffico all’interno dell’area di lavoro.

L’incidente riapre un dibattito cruciale: la sicurezza sui cantieri stradali.

Questi luoghi di lavoro, spesso situati in prossimità di strade ad alta velocità, presentano rischi intrinseci che richiedono una gestione attenta e rigorosa.

La prevenzione di eventi simili passa attraverso una formazione adeguata degli operatori, il rispetto scrupoloso delle normative di sicurezza, l’adozione di tecnologie innovative per la protezione dei lavoratori e, soprattutto, una cultura della sicurezza condivisa da tutti gli attori coinvolti, dai committenti alle imprese appaltatrici, fino ai singoli lavoratori.

L’episodio, oltre al dolore e alle preoccupazioni per la salute dell’operaio ferito, dovrebbe fungere da monito per rafforzare il sistema di prevenzione e garantire la tutela della vita e dell’integrità fisica di chi lavora in questi contesti delicati.