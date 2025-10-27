Ottobre Rosa a Perugia: Screening, Prevenzione e Formazione

Ottobre Rosa all’Ospedale di Perugia: un Mese di Sensibilizzazione, Screening e Formazione ContinuaIn linea con l’iniziativa globale “Ottobre Rosa”, l’Azienda Ospedaliera di Perugia conferma il proprio solido impegno nella lotta contro il tumore al seno, dedicando l’intero mese a una serie di attività gratuite e accessibili a tutta la comunità.

L’approccio è olistico, mirato non solo alla prevenzione e alla diagnosi precoce, ma anche al continuo aggiornamento delle competenze mediche e alla promozione di una cultura della consapevolezza e dell’auto-cura.

Il cuore dell’offerta formativa si concentra sulla prevenzione del tumore al seno e della cervice uterina.

Martedì 28 ottobre, un punto informativo strategicamente posizionato nell’area biblioteca dell’ospedale accoglierà la cittadinanza.

Un team di professionisti altamente qualificati, specialisti in ginecologia e senologia, sarà a disposizione per rispondere a quesiti, fornire materiale informativo dettagliato e disperdere i dubbi più comuni relativi alle pratiche di prevenzione più efficaci.

L’obiettivo è demistificare il tema e incoraggiare un dialogo aperto e costruttivo.

Parallelamente, l’ospedale offre un’opportunità concreta per lo screening precoce.

Lunedì 27 e giovedì 30 ottobre, la sezione senologica della Radiologia ospiterà esami senologici gratuiti, specificamente rivolti alle donne in una fascia d’età cruciale, tra i 45 e i 50 anni.

Questo intervallo demografico, spesso trascurato, rappresenta un momento chiave per l’identificazione precoce di eventuali anomalie.

La prenotazione, obbligatoria tramite il CUP con impegnativa medica, garantisce un’organizzazione efficiente e un accesso privilegiato a personale medico di eccellenza.

L’impegno dell’Ospedale di Perugia si estende oltre le attività di screening e informazione.

Venerdì 19 dicembre, si terrà un corso di secondo livello destinato esclusivamente a medici specialisti, focalizzato su un tema particolarmente delicato: la diagnosi e la terapia del tumore al seno nelle giovani donne.

Questa iniziativa testimonia l’attenzione dell’ospedale verso le sfide specifiche che si presentano in questa popolazione di pazienti, riconoscendo la necessità di protocolli e approcci terapeutici personalizzati e all’avanguardia.

Il corso rappresenta un investimento nella formazione continua del personale sanitario, fondamentale per garantire cure sempre più precise ed efficaci.

Il Direttore Generale, Antonio D’Urso, sottolinea con forza come la prevenzione e la diagnosi precoce costituiscano le fondamenta di una battaglia vincente contro il tumore al seno.

La visione dell’Azienda Ospedaliera di Perugia non si limita alla mera erogazione di servizi sanitari, ma si proietta verso la promozione attiva di una cultura della prevenzione, rendendo i controlli accessibili a tutti i cittadini e incentivando comportamenti responsabili e consapevoli.

L’ottobre rosa rappresenta quindi un momento simbolico, ma il solido impegno dell’ospedale nella tutela della salute delle donne resta un impegno costante e continuativo.