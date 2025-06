Pasquali, il processo riparte: ombre su fondi e incarichi politici

La vicenda che coinvolge Sandro Pasquali, attuale candidato alla segreteria regionale del Partito Democratico e sindaco di Passignano sul Trasimeno, assume contorni più complessi e si configura come un caso emblematico di commistione tra attività politica, incarichi pubblici e gestione dei fondi previdenziali. La decisione della Corte d’Appello di Perugia, che ha annullato il proscioglimento disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari e ha disposto il rinvio a giudizio, segna una fase significativa in questa indagine iniziata dalla Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone.Il fulcro del procedimento giudiziario risiede nell’assunzione di Pasquali, avvenuta nel febbraio del 2020 all’interno del gruppo regionale del Partito Democratico. Subito dopo, un mese dall’ingresso, il sindaco ottenne un’aspettativa non retribuita, circostanza che, secondo l’accusa, sarebbe stata motivata con la necessità di adempiere alle funzioni di sindaco. Questa decisione, apparentemente legata all’esigenza di conciliare gli impegni politici con quelli amministrativi, ha generato un contenzioso legale incentrato sulla legittimità del versamento dei contributi previdenziali a carico del Comune di Passignano.La Procura contesta a Pasquali la presunta truffa, sostenendo che l’aspettativa ottenuta abbia permesso l’erogazione di contributi previdenziali indebiti, in quanto non corrispondenti a una reale attività lavorativa svolta in servizio. La commistione tra l’impegno politico e la posizione di sindaco, unitamente alla richiesta di aspettativa apparentemente giustificata, solleva interrogativi sulla trasparenza e la correttezza delle procedure amministrative. Il caso, dunque, trascende la semplice contestazione di una presunta truffa, toccando temi cruciali relativi al conflitto di interessi, alla gestione responsabile delle risorse pubbliche e alla necessità di garantire l’integrità dell’azione amministrativa.La data fissata per l’inizio del processo, il 3 giugno 2026, segnala la lunghezza e la complessità del percorso giudiziario che attende il sindaco, il quale ha sempre affermato la correttezza del proprio operato. L’udienza si preannuncia come un momento cruciale per chiarire le dinamiche che hanno portato all’assunzione e all’ottenimento dell’aspettativa, con l’obiettivo di accertare se vi siano stati elementi di illegittimità nella gestione dei fondi previdenziali e, di conseguenza, accertare la responsabilità del sindaco. L’esito del processo avrà implicazioni non solo per Pasquali, ma anche per il Partito Democratico e per l’intera amministrazione pubblica, contribuendo a definire i limiti e le responsabilità di chi ricopre incarichi politici e amministrativi.