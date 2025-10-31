Passaggio di consegne all’Università di Perugia: una nuova guida

Nell’aula magna di Palazzo Murena, a Perugia, si è consumata una cerimonia di profondo significato istituzionale e simbolico: il solenne passaggio di consegne del rettorato, un rito che segna non solo una transizione di leadership, ma anche un passaggio di carico e visione per l’Università degli Studi di Perugia.

La presenza di autorità accademiche, rappresentanti delle istituzioni e una folta rappresentanza studentesca testimonia l’importanza dell’evento e il profondo legame che unisce l’ateneo al territorio.

Il rettore uscente, Maurizio Oliviero, ha ceduto il testimone a Massimiliano Marianelli, il nuovo eletto, in un momento intriso di emozione e di riflessione.

Questo gesto, più che un mero adempimento formale, rappresenta la continuità di un percorso, la trasmissione di un patrimonio di conoscenze e di esperienze, e la proiezione verso nuove sfide.

Marianelli, nel suo discorso di accettazione, ha sottolineato l’essenza stessa dell’università: un ecosistema complesso e dinamico, tessuto di relazioni umane, di aspirazioni intellettuali e di impegno sociale.

Oliviero, ripercorrendo i momenti salienti del suo mandato, ha delineato un quadro di un lavoro di squadra, un percorso costellato di successi e di ostacoli, di gioie e di difficoltà.

Sei anni intensi, segnati dalla necessità di rispondere a un contesto globale in continua evoluzione, da sfide economiche e sociali, e da nuove esigenze formative.

Ha riconosciuto il contributo di ogni membro della comunità universitaria – docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti – evidenziando come la collaborazione e la dedizione siano stati elementi cruciali per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il suo bilancio non è stato solo un’analisi retrospettiva, ma anche un’occasione per tracciare le linee guida per il futuro.

Oliviero ha espresso la ferma convinzione che l’università debba essere un motore di sviluppo per il territorio, un centro di ricerca all’avanguardia, e un luogo di formazione inclusivo e accessibile a tutti.

Ha sottolineato l’importanza di rafforzare il rapporto con le imprese, di promuovere l’internazionalizzazione, e di investire nella ricerca scientifica e tecnologica.

Marianelli, ereditando questa visione, si è impegnato a proseguire il percorso intrapreso, a valorizzare le eccellenze dell’ateneo, e a promuovere un’università sempre più aperta al mondo, capace di rispondere alle sfide del futuro con innovazione, creatività e responsabilità.

L’evento si è concluso con un rinnovato senso di fiducia e di speranza per il futuro dell’Università di Perugia, un’istituzione storica e prestigiosa che continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità scientifica e per il territorio umbro.