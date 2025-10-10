Passignano: Giovani, Pace e Preparazione alla Marcia Perugia-Assisi

Passignano sul Trasimeno si è trasformata in un crocevia di voci e sguardi giovanili, anticipando la solenne Marcia Perugia-Assisi.

Un evento preparatorio, più di una semplice sfilata, si è svolto nel cuore del paese umbro, vedendo convergere studenti provenienti da Passignano, Barbiana e Termini Imerese, accomunati da un forte impegno verso la cultura della pace e della non violenza.

L’Istituto comprensivo di Passignano ha accolto con entusiasmo la delegazione della Marcia Barbiana Perugia-Assisi, un’iniziativa storica che intreccia memoria e impegno civile, e una scolaresca siciliana proveniente da Termini Imerese, parte attiva della rete nazionale “Coloriamo il nostro futuro”, un progetto pedagogico volto a promuovere la cittadinanza attiva e la responsabilità sociale tra i giovani.

L’atmosfera era palpabile, un’esplosione di colori e sorrisi che ha coinvolto l’intera comunità scolastica.

I bambini delle scuole primarie e le classi iniziali della secondaria hanno offerto un caloroso benvenuto, arricchito dai lavori artistici realizzati dai più piccoli, ispirati al tema universale della pace.

La cerimonia di accoglienza si è tenuta nell’aula magna, alla presenza delle autorità locali – dirigenti scolastici, sindaci, rappresentanti dei consigli comunali di Passignano e Tuoro e gli studenti delle terze classi – a testimonianza dell’importanza dell’evento e del coinvolgimento dell’intera comunità.

Dopo i discorsi di benvenuto, il gruppo si è mosso in corteo verso l’Auditorium, per poi diramarsi in attività differenziate.

La delegazione di Barbiana ha intrapreso un percorso verso Magione, mentre la scolaresca siciliana, accompagnata dagli studenti del Consorzio Ragazzi per la Pace (Ccrr) di Passignano, si è dedicata alla scoperta del borgo storico e alla visita della mostra “Guerra alla Guerra”, un omaggio ad Aldo Capitini, figura di spicco del pacifismo italiano, la cui opera e pensiero continuano a ispirare nuove generazioni.

Un momento particolarmente significativo è stato la rievocazione giocosa del Palio delle Barche, svoltasi nel parco del Pidocchietto, che ha permesso ai bambini di esprimere la loro creatività e il loro spirito di squadra.

Successivamente, il gruppo si è spostato a Tuoro, dove è stato offerto un pranzo preparato dall’Associazione Emanuele Petri, un ulteriore segno di accoglienza e condivisione.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale e una festa nell’aula magna dell’istituto, un’occasione per rinsaldare i legami tra i partecipanti e per riflettere sull’importanza della marcia Perugia-Assisi, un simbolo di speranza e di impegno per un futuro di pace.

L’evento di Passignano non è stato solo una preparazione logistica, ma un vero e proprio laboratorio di valori, un’esperienza formativa che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei giovani partecipanti, proiettati verso un percorso di crescita personale e di impegno civile.