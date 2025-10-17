Patrizia Mecocci, luminare perugina, tra le migliori scienziate al mondo.

La figura della professoressa Patrizia Mecocci, luminare della geriatria e gerontologia presso l’Università degli Studi di Perugia, si consolida come punto di riferimento globale nel campo della ricerca scientifica.

Il rinnovo del suo prestigio è sancito dalla prestigiosa classifica annuale stilata da Research.com, piattaforma accademica di riferimento che, attraverso un’analisi rigorosa delle pubblicazioni scientifiche, identifica i ricercatori di eccellenza a livello mondiale.

La quarta edizione del 2025 conferma e rafforza questo riconoscimento, posizionando la professoressa Mecocci in una cerchia ristretta di scienziati di spicco, indipendentemente dal genere e dall’area disciplinare.

L’ascesa nella classifica globale è significativa: la professoressa Mecocci scala ben 187 posizioni rispetto all’anno precedente, raggiungendo la posizione 738 tra le migliori mille scienziate a livello mondiale.

Tale progresso riflette un incremento tangibile dell’impatto e della risonanza della sua ricerca, testimoniando la sua dedizione all’avanzamento della conoscenza nel complesso e delicato campo dell’invecchiamento e della cura della persona anziana.

A livello nazionale, la professoressa Mecocci si distingue ulteriormente, raggiungendo il quindicesimo posto nella graduatoria delle scienziate italiane più influenti.

In un contesto ancora più ampio, che comprende ricercatori di entrambi i sessi nel vasto ambito della medicina, la sua posizione nazionale si attesta al 120° posto, segno di una leadership riconosciuta.

Il suo contributo, apprezzato a livello globale, la colloca al 4262° posto, una posizione che evidenzia la sua rilevanza nel panorama scientifico internazionale.

L’analisi condotta da Research.com, basata su una vasta gamma di fonti bibliometriche e sull’esame approfondito di oltre 166.880 scienziati in diverse discipline (con un focus su oltre 72.221 studiosi nel settore medico), sottolinea la robustezza e l’affidabilità di questa valutazione.

Questa metodologia rigorosa garantisce che i riconoscimenti siano meritati e riflettano accuratamente il contributo di ciascun ricercatore.

Le istituzioni e la comunità umbra esprimono con entusiasmo e orgoglio questo traguardo.

Antonio D’Urso, Direttore Generale dell’azienda ospedaliera di Perugia, sottolinea l’importanza del riconoscimento come simbolo di eccellenza e impegno nella ricerca scientifica.

La Presidente della Regione, Stefania Proietti, esprime le sue più vive congratulazioni, riconoscendo il valore inestimabile della professoressa Mecocci come ambasciatrice dell’ingegno e della professionalità umbra nel mondo.

Questo risultato non è solo un onore personale per la professoressa, ma un motivo di vanto per l’intera regione, un esempio tangibile di come la ricerca innovativa e la cura della persona possano convivere e prosperare, generando benefici per la società nel suo complesso.