Perugia: Allarme evasione fiscale, oltre il 40% di irregolarità.

Un quadro allarmante emerge dal monitoraggio delle attività commerciali in provincia di Perugia, dove la Guardia di Finanza ha rilevato un diffuso mancato rispetto delle normative relative alla documentazione fiscale.

I controlli intensificati, condotti nei primi otto mesi del 2024, hanno evidenziato come oltre il 40% degli esercizi commerciali – una percentuale considerevole che incide significativamente sul tessuto economico locale – operi in una condizione di irregolarità nella gestione di scontrini e ricevute.

L’attività di controllo, che ha comportato 894 verifiche sul territorio, ha portato alla constatazione di 351 infrazioni, con l’applicazione di sanzioni pecuniarie che complessivamente raggiungono i 121.000 euro.

Questo dato, pur indicando un impegno concreto delle forze dell’ordine nel contrasto all’illegalità, solleva interrogativi più ampi sulla cultura della legalità e sulla consapevolezza delle obbligazioni fiscali da parte di una quota significativa di imprenditori.

L’importanza attribuita a queste infrazioni, seppur apparentemente minori, riflette una comprensione più profonda delle loro implicazioni sistemiche.

L’evasione fiscale, anche quando si manifesta attraverso omissioni nella documentazione commerciale, sottrae risorse preziose al finanziamento dei servizi pubblici essenziali, come sanità, istruzione e sicurezza, e distorce la concorrenza, penalizzando le imprese che operano nel rispetto delle regole.

Inoltre, alimenta un mercato nero dove la qualità dei beni e servizi offerti è spesso compromessa, a discapito dei consumatori.

Con l’inizio del 2025, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, sotto la guida del Generale Carlo Tomassini, ha implementato una strategia di intensificazione dei controlli economici territoriali.

L’obiettivo primario è il contrasto sistematico all’evasione fiscale e al lavoro sommerso, fenomeni interconnessi che, agendo in sinergia, erodono le basi del sistema economico e sociale.

Questa azione non si limita alla semplice repressione delle infrazioni, ma mira a promuovere una maggiore trasparenza e a rafforzare la cultura della legalità tra gli operatori economici.

Il rafforzamento dei controlli è parte di un approccio più ampio che include la collaborazione con altre forze di polizia, le Camere di Commercio e le associazioni di categoria, al fine di sensibilizzare gli operatori economici sull’importanza del rispetto delle normative fiscali e di fornire loro supporto per l’adeguamento.

La sfida, tuttavia, rimane complessa, richiedendo un impegno costante e coordinato da parte di tutti gli attori coinvolti per tutelare l’equità, la trasparenza e la sostenibilità del sistema economico provinciale.

L’azione della Guardia di Finanza si configura dunque non solo come un intervento di contrasto, ma come un contributo attivo alla costruzione di un ambiente economico più sano e prospero per l’intera comunità perugina.