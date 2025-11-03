Perugia, arrestata per violenza: madre aggredita e tentata strangolamento.

Nel cuore dell’Umbria, a Perugia, un episodio di violenza domestica ha portato all’arresto di una donna di 39 anni, con precedenti trascrizioni nei registri delle forze dell’ordine, accusata di lesioni personali nei confronti della propria madre.

L’intervento dei Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Perugia ha interrotto una dinamica di aggressione che si preannunciava potenzialmente letale.

Le indagini preliminari, condotte con meticolosa attenzione al contesto e alla ricostruzione degli eventi, hanno rivelato una sequenza di azioni violente e la presenza di fattori psicofisici significativi.

La donna, in uno stato di alterazione riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti, manifestava una marcata agitazione e un desiderio imperioso di ottenere denaro dalla madre.

Questo desiderio, apparentemente banale, ha innescato un’escalation di violenza che ha visto la vittima strattonata, percuota con un pugno al volto e, in un momento di particolare drammaticità, tentata di strangolamento.

L’utilizzo di un laccio portacellulare come strumento di soffocamento sottolinea la gravità del gesto e la potenziale letalità dell’azione, evidenziando un pericoloso livello di perdita di controllo.

La madre, profondamente scossa dall’aggressione subita, è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia, dove i medici hanno accertato una prognosi di otto giorni per le lesioni riportate.

L’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato conseguenze ben più gravi.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia, valutando attentamente gli elementi a disposizione, ha convalidato l’arresto della donna e, dimostrando sensibilità verso le implicazioni sociali e individuali del caso, ha disposto la misura degli arresti domiciliari presso una struttura di recupero.

Questa scelta, lungi dall’essere una semplice decisione formale, riflette una volontà di offrire alla donna un percorso di riabilitazione e di affrontare le cause profonde che hanno portato a questo episodio di violenza, sperando in una possibile reintegrazione nella società.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla necessità di rafforzare le politiche di prevenzione della violenza domestica, di promuovere una maggiore consapevolezza sui pericoli delle dipendenze e di fornire supporto psicologico adeguato sia alle vittime che agli aggressori, con l’obiettivo di spezzare il ciclo della violenza e costruire una comunità più sicura e inclusiva.