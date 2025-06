Perugia celebra 251 anni di Guardia di Finanza: eventi, simulatori e divertimento

Martedì 24 giugno, Perugia si anima per celebrare il 251° anniversario della Guardia di Finanza, un’istituzione che da oltre due secoli incarna il controllo economico, la sicurezza delle frontiere e la difesa della legalità nel tessuto sociale italiano. Piazza del Bacio si trasforma in un palcoscenico di eventi, offrendo un’immersione completa nel mondo delle Fiamme Gialle, un’esperienza pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età e sensibilizzare le nuove generazioni ai valori che animano il Corpo.L’evento non si limita a una semplice commemorazione, ma si configura come un vero e proprio percorso interattivo. A partire dalle ore 9, un’area espositiva accoglierà il pubblico, offrendo opportunità uniche di apprendimento e divertimento. La realtà aumentata, tramite visori innovativi installati su un veicolo di comunicazione, catapulterà i visitatori in simulazioni realistiche di operazioni di servizio, consentendo loro di vivere in prima persona l’adrenalina di missioni di volo e navali. Questi simulatori, progettati per replicare fedelmente le attività operative quotidiane, permettono di apprezzare la complessità e la professionalità richieste ai militari del Corpo in scenari montani e marittimi.Un omaggio al passato, con l’esposizione di auto storiche che raccontano l’evoluzione della Guardia di Finanza, affiancate dai moderni mezzi in dotazione, testimonia la capacità di adattamento e il costante aggiornamento tecnologico dell’istituzione. L’efficacia del binomio uomo/cane, pilastro fondamentale nell’attività di contrasto alle attività illecite, sarà dimostrata dalle unità cinofile del Gruppo di Perugia, che riprodurranno operazioni reali volte alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti e di valuta, mettendo in luce la loro insostituibile utilità.Pensando ai più giovani, l’evento prevede un’area dedicata all’interazione con le unità cinofile, un’occasione per creare un legame empatico e trasmettere l’importanza del rispetto per gli animali da servizio. Un punto focale dell’iniziativa è lo stand istituzionale, luogo di distribuzione di gadget e di incontro con le mascotte Fiammetta e Finzy il Grifone, personaggio centrale di un fumetto didattico. Quest’ultimo, strumento innovativo per veicolare valori fondamentali come la giustizia, il rispetto della legge e la tutela della dignità umana, si propone di educare i bambini in modo ludico e coinvolgente.La giornata culminerà alle ore 18 con la cerimonia militare, un momento solenne alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose dell’Umbria, che suggellerà l’importanza della Guardia di Finanza come baluardo della legalità e custode dei valori fondanti della Repubblica. L’evento, dunque, non è solo una celebrazione del passato, ma anche una visione proiettata verso il futuro, un impegno continuo a salvaguardare il benessere economico e la sicurezza del Paese.