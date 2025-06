Perugia: Centro Epilessia all’avanguardia, Riconoscimento Nazionale

Il Centro di Epilessia e Neurofisiopatologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, guidato dalla Professoressa Cinzia Costa, si distingue ora con il prestigioso riconoscimento di Centro di Epilessia di Terzo Livello, conferito dalla Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE). Quest’accreditamento, un sigillo di eccellenza, lo consacra come l’unico in Umbria a raggiungere questo livello di competenza e a soddisfare i rigorosi standard stabiliti dalla LICE, attestandone la capacità di gestire le manifestazioni più complesse e refrattarie di questa patologia neurologica.L’approccio del Centro si basa su un modello traslazionale e multidisciplinare, che va oltre la mera gestione clinica per abbracciare un percorso di ricerca e sviluppo terapeutico personalizzato. Questo significa integrare le conoscenze derivanti dalla ricerca scientifica con l’esperienza clinica, al fine di ottimizzare l’efficacia dei trattamenti e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Un elemento cruciale di questo approccio è la centralità del paziente, con l’obiettivo di costruire una relazione di fiducia e di coinvolgerlo attivamente nelle decisioni terapeutiche.Un punto di forza distintivo è rappresentato dal percorso di continuità assistenziale dedicato ai giovani adulti con epilessia. Questa iniziativa garantisce una transizione fluida e strutturata dalle cure pediatriche a quelle per l’età adulta, un passaggio spesso delicato e fonte di ansia per i pazienti e le loro famiglie. Il successo di questo percorso si fonda sulla sinergia tra il team medico del Centro, il personale tecnico di neurofisiopatologia e il reparto di Pediatria, diretto dal Professor Alberto Verrotti, che assicura una presa in carico olistica e coordinata.La Professoressa Costa sottolinea come questo riconoscimento da parte della LICE rappresenti un traguardo significativo nell’impegno costante del Centro a fornire cure all’avanguardia e percorsi dedicati a pazienti con epilessie complesse. L’approccio traslazionale, in particolare, gioca un ruolo essenziale. Grazie alla proficua collaborazione con i laboratori di Neurologia Sperimentale, guidati dalla Professoressa Lucilla Parnetti, si sviluppano strategie innovative per affrontare le epilessie farmacoresistenti, ovvero quelle che non rispondono ai farmaci convenzionali. Questa stretta collaborazione favorisce un continuo scambio di conoscenze tra ricerca e pratica clinica, accelerando l’introduzione di nuove terapie e migliorando gli outcome dei pazienti. La ricerca si concentra sull’identificazione di biomarcatori predittivi della risposta ai farmaci, sullo sviluppo di nuove terapie farmacologiche e non farmacologiche, e sull’utilizzo di tecniche di neurostimolazione per il controllo delle crisi epilettiche. Il Centro si configura così come un polo di riferimento regionale e nazionale per l’epilettologia, offrendo non solo cure di alta qualità, ma anche contribuendo all’avanzamento della conoscenza scientifica in questo campo.