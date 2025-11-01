Perugia, cordoglio e ringraziamenti per la verità su Hekuran Cumani.

A nome dell’intera collettività perugina, la sindaca Vittoria Ferdinandi ha espresso profondo cordoglio e riconoscenza alla Procura della Repubblica e alla Questura di Perugia, per la meticolosa e decisiva indagine che ha portato alla luce la verità dietro la tragica scomparsa di Hekuran Cumani.

Un evento che ha lacerato il tessuto sociale della nostra città, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di molti.

La professionalità, la perseveranza e la risolutezza dimostrate dagli inquirenti, nel corso di un’attività investigativa complessa e delicata, meritano un plauso sentito e doveroso.

La rapidità con cui si è giunti all’identificazione e all’arresto del presunto responsabile testimonia un impegno concreto nella salvaguardia della sicurezza pubblica e nella ricerca incessante della giustizia, principi cardine per una comunità che aspira a prosperare in un clima di legalità e fiducia reciproca.

La conclusione delle indagini non può, tuttavia, lenire il dolore lancinante che affligge la famiglia di Hekuran, a cui la sindaca ha rivolto un messaggio di vicinanza, solidarietà e partecipazione al lutto.

Un dolore profondo che va al di là delle parole e che richiede un sostegno costante e tangibile, perché la ferita aperta necessita di tempo e di cura.

La verità, seppur tardiva e dolorosa, rappresenta un passo imprescindibile verso la giustizia, un diritto inalienabile che ogni individuo merita.

La città di Perugia, con rinnovato vigore, si impegna a sostenere ogni iniziativa volta a rafforzare la sicurezza, a promuovere la legalità e a tutelare il valore supremo della vita umana, pilastri fondamentali su cui si fonda il nostro modello di convivenza civile e di progresso sociale.

L’episodio ci ricorda l’importanza di investire in politiche di inclusione, di contrasto alla marginalità e di promozione del dialogo interculturale, affinché simili tragedie non si ripetano mai più e il futuro di Perugia sia segnato dalla speranza e dalla serenità.