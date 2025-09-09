Perugia, Finanza: indagine sull’evasione del canone Rai

Un’indagine capillare della Guardia di Finanza in provincia di Perugia ha messo a nudo una diffusa evasione del canone Rai che, in una platea di 62 titolari di attività commerciali e di ristorazione, si manifesta con un’aderenza al pagamento inferiore al dieci percento.

Questo dato allarmante, che evidenzia un quadro di scarsa compliance normativa, ha innescato un’attività di controllo più ampia, estesa non solo alla verifica del versamento del canone, ma anche all’esame delle operazioni finanziarie connesse all’esercizio delle attività commerciali.

L’attenzione delle Fiamme Gialle si è concentrata, in particolare, sull’analisi dei sistemi di pagamento elettronico, i POS, strumenti ormai essenziali per il flusso di cassa delle imprese.

L’acquisizione di documentazione contrattuale e movimenti bancari ha permesso di tracciare i percorsi degli incassi generati dall’utilizzo di carte di credito e bancomat, con l’obiettivo di escludere la presenza di schemi elusivi o di riciclaggio di denaro.

L’indagine, caratterizzata da un’impostazione proattiva e orientata alla prevenzione di attività illecite, ha contemplato un’analisi approfondita dei flussi finanziari, verificando la potenziale deviazione di somme verso conti correnti all’estero o intestatari non coincidenti con i titolari delle attività commerciali.

Questo approccio mirava a individuare possibili strategie di elusione fiscale attraverso la dissimulazione del reddito o la creazione di società fittizie.

Nonostante l’accuratezza e la perizia impiegate, gli accertamenti condotti finora non hanno permesso di riscontrare irregolarità significative in questo specifico ambito.

Tuttavia, la gravità dell’evasione del canone Rai, unita alla complessità dei sistemi di pagamento moderni, sottolinea la necessità di un monitoraggio costante e di un’attività di controllo sempre più sofisticata, al fine di garantire il rispetto delle normative fiscali e di contrastare efficacemente l’illegalità nel settore commerciale.

La vicenda, inoltre, riapre un dibattito più ampio sulla percezione dell’obbligo contributivo e sull’importanza di una cultura della legalità diffusa, che coinvolga non solo le forze dell’ordine, ma anche i contribuenti e le istituzioni.