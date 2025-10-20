Perugia Health 2025: Longevità, Benessere e Innovazione

Perugia Health 2025: Un Viaggio Olistico Verso la Longevità e il BenessereDomenica 26 ottobre, la suggestiva Sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia si trasformerà in un crocevia di idee e competenze per la prima edizione di Perugia Health.

L’evento ambisce a definire una nuova narrazione sulla salute, superando la mera assenza di malattia per abbracciare un approccio integrato che coinvolge medicina, scienza, movimento, nutrizione e consapevolezza.

L’obiettivo a lungo termine è quello di evolvere Perugia Health in un festival annuale, un punto di riferimento nazionale per chiunque aspiri a una vita più lunga, sana e appagante.

L’iniziativa, promossa da Umbria Crossing, si colloca in un contesto globale in cui la scienza della longevità sta riscrivendo le regole del benessere.

Esperti di spicco, provenienti da diverse discipline – medicina, scienza, nutrizione e innovazione – condivideranno le ultime scoperte e strategie per un invecchiamento attivo e resiliente.

Il focus centrale sarà “Una vita lunga, sana e piena”, un invito a esplorare il potenziale umano al di là delle aspettative convenzionali.

Perugia Health 2025 non si limita a un insieme di conferenze.

Il programma prevede un ricco calendario di interventi, workshop interattivi, testimonianze ispiratrici e lectio magistralis, pensati per stimolare il confronto e la creazione di reti professionali.

L’evento si rivolge a un pubblico ampio e diversificato, dai cittadini attivi a coloro che desiderano intraprendere un percorso di cambiamento.

La giornata, a partire dalle ore 10 con i saluti istituzionali, offrirà un viaggio attraverso le diverse dimensioni della longevità.

Gianluca Tuteri aprirà la riflessione sull’importanza di un approccio olistico fin dalla nascita, mentre Gianluca Pazzaglia decifrerà le verità e le illusioni che spesso circondano il tema.

Elena Fabio affronterà le sfide specifiche per le donne, con un focus sulla menopausa come fase di transizione e nuove opportunità.

Federico De Salvo esplorerà il legame inestricabile tra attività fisica, salute mentale e benessere cognitivo.

Il pomeriggio sarà dedicato a temi cruciali come l’importanza dei ritmi ormonali, il ruolo dello sport, le tecniche di time-restricted eating e le strategie per gestire l’obesità e i suoi impatti sulla salute.

Massimo Spattini, Vice Presidente della International Longevity Science Association, condividerà le sue “tre chiavi della longevità: magri, forti e felici”, mentre Pierluigi Brustenghi, neurologo e psicoterapeuta, affronterà il tema dell’intelligenza emotiva e cognitiva come pilastro fondamentale per una vita piena e appagante.

Un momento speciale sarà il Talk moderato da Maria Elena Viola, con la partecipazione di Michela Proietti, Lamberto Boranga, Mauro Casciari e Andrea Lucchetta.

Questa conversazione stimolante esplorerà il valore della prevenzione, il ruolo dello star system nella promozione del benessere consapevole e le prospettive future della scienza della longevità, il tutto condito da un tocco di leggerezza e ironia.

La giornata si concluderà con la consegna del prestigioso Perugia Health Award, un riconoscimento dedicato a coloro che si distinguono per iniziative virtuose nella promozione della salute e del benessere.

Quest’anno, il premio sarà assegnato all’imprenditore Andrea Marcantonini per la sua innovativa iniziativa che ha coinvolto i suoi dipendenti in un’esperienza sportiva unica, rafforzando il senso di comunità e promuovendo uno stile di vita attivo.

Perugia Health 2025 si propone quindi come un evento trasformativo, un invito a ripensare il concetto di salute e a costruire insieme un futuro più lungo, più sano e più pieno di significato.