Perugia: Inaugurata la Città del Cioccolato, un viaggio nel cacao

A Perugia si è inaugurata la Città del Cioccolato, un’opera di riqualificazione urbana e culturale che ambisce a ridefinire il concetto di museo esperienziale dedicato al cacao e al cioccolato.

Con una superficie di quasi 3.000 metri quadrati, il complesso, nato dal recupero e dalla trasformazione dell’ex mercato coperto comunale, rappresenta un investimento di circa 6 milioni di euro e un omaggio alla ricca tradizione cioccolatiera della città.

L’apertura, dedicata agli abitanti di Perugia con un open day esaurito, testimonia l’attesa e l’interesse suscitati da questo progetto, concepito come un viaggio sensoriale e intellettuale nel mondo del cacao.

Ben più di una semplice esposizione, la Città del Cioccolato offre un percorso immersivo che esplora le radici storiche, geografiche e sociali di un prodotto millenario.

Dalle origini mesoamericane, dove il cacao era venerato come dono divino, alla sua diffusione globale e alle complesse dinamiche della filiera moderna, il percorso didattico affronta temi cruciali come la biodiversità, la sostenibilità ambientale e le responsabilità sociali.

Vengono messi in luce i contesti di produzione, spesso segnati da sfide economiche e sociali, e si promuove una riflessione critica sull’impatto del consumo di cioccolato sulle comunità produttrici.

L’iniziativa è frutto dell’intuizione di Eugenio Guarducci, fondatore di Eurochocolate, e si inserisce in un contesto storico-culturale ben preciso.

Perugia, infatti, ha consolidato nel tempo un’identità fortemente legata al cioccolato, grazie alla tradizione perugina, nata nel 1907, e alla sapiente opera di promozione svolta da Eurochocolate negli ultimi trent’anni.

Come sottolinea Vasco Gargaglia, presidente di Destinazione Cioccolato, l’ambizione è quella di trasformare un sogno in realtà, rafforzando l’attrattiva turistica e culturale della città.

Il progetto non si limita alla Città del Cioccolato, ma si estende alla riscoperta e alla valorizzazione del primo laboratorio Perugina, in via Alessi, che riaprirà le sue porte l’11 novembre con il supporto di Luisa Spagnoli spa.

Adiacente al laboratorio, in via Angusta, sorgerà il “Lab”, un hub esperienziale progettato per offrire approfondimenti e attività quotidiane dedicate al cacao e al cioccolato, ampliando l’offerta museale e promuovendo un turismo enogastronomico di qualità.

L’obiettivo finale è creare un vero e proprio ecosistema culturale, in grado di coinvolgere visitatori di ogni età e interesse, e di celebrare la dolce eccellenza del cioccolato perugino nel mondo.