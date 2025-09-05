Perugia Ospedaliera: Nuove Direttrici per il Futuro della Sanità

L’Azienda Ospedaliera di Perugia rafforza la sua governance con la nomina a lungo termine, quinquennale, di Simona Carosati a Direttore Sanitario e Maria Chiara Innocenti a Direttore Amministrativo.

Queste figure chiave completano il nucleo di leadership del Santa Maria della Misericordia, segnando una fase di consolidamento e proiezione verso il futuro dell’assistenza sanitaria nella regione.

Il Direttore Generale, Antonio D’Urso, ha espresso la sua soddisfazione per queste nomine, sottolineando il meticoloso processo di selezione che ha privilegiato competenze consolidate e una profonda esperienza maturata nel panorama sanitario nazionale e regionale.

Si è trattato di individuare figure capaci di incarnare una visione strategica e di guidare l’azienda verso obiettivi di eccellenza e innovazione.

La scelta di Maria Chiara Innocenti riflette l’esigenza di una solida expertise amministrativa e finanziaria.

La sua vasta esperienza, maturata in contesti diversificati quali aziende ospedaliere universitarie, realtà sanitarie territoriali e la Regione Toscana, la rende particolarmente adatta a gestire le dinamiche economico-finanziarie dell’azienda e a promuovere un’efficace integrazione con l’Università degli Studi di Perugia, elemento cruciale per la ricerca e lo sviluppo nel campo medico.

La sua figura si prefigge di ottimizzare i processi interni, migliorare l’efficienza operativa e garantire la sostenibilità economica dell’azienda.

Parallelamente, l’ingresso di Simona Carosati, medico di sanità pubblica con una carriera che spazia dall’assistenza ospedaliera alla promozione della salute pubblica, è volto a stimolare un approccio integrato e proattivo.

La sua capacità di coniugare la cura del singolo paziente con la prevenzione e l’educazione sanitaria, sviluppata nel corso della sua esperienza, sarà fondamentale per promuovere l’innovazione, sviluppare nuove strategie di prevenzione e migliorare la risposta alle esigenze di salute della comunità umbra.

La sua formazione e la sua attività professionale sul territorio umbro garantiscono una profonda conoscenza delle specificità locali e la capacità di adattare le politiche sanitarie alle reali necessità della popolazione.

Le nuove Direttrici hanno espresso la loro gratitudine per la fiducia accordata, ribadendo l’impegno a dedicare le loro energie e competenze al servizio della sanità pubblica regionale, con l’obiettivo di elevare costantemente la qualità dell’assistenza offerta ai cittadini.

La Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, unitamente alla Giunta regionale e alla Direttrice regionale Salute e Welfare, Daniela Donetti, hanno formulato i loro più sinceri auguri alle nuove Direttrici, auspicando un percorso professionale proficuo e orientato al continuo miglioramento del sistema sanitario regionale, in linea con i principi di equità, accessibilità e qualità.

Le nomine rappresentano un investimento strategico nel futuro della sanità umbra, ponendo le basi per una gestione più efficiente, innovativa e centrata sul paziente.