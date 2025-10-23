Perugia, respinto patteggiamento: Andrea Prospero, indagini in corso.

Il Tribunale per i Minori di Perugia ha respinto l’istanza di patteggiamento avanzata dal giovane romano imputato per istigazione o aiuto al suicidio, in relazione alla tragica scomparsa di Andrea Prospero, deceduto a diciannove anni in circostanze ancora oggetto di approfondita indagine.

La decisione, assunta dal giudice per le indagini preliminari, segna un punto di svolta nel complesso iter giudiziario che riguarda la vicenda, sollevando interrogativi significativi sul percorso processuale futuro.

La motivazione alla base del rigetto si concentra sulla valutazione della pena proposta nell’accordo di patteggiamento, ritenuta dal giudice insufficiente a riflettere la gravità dei fatti e a garantire una giustizia adeguata rispetto alla sofferenza e al dolore causati alla famiglia Prospero.

Questo rifiuto evidenzia la complessità di bilanciare, in un procedimento penale che coinvolge un imputato minorenne, la necessità di una pena esemplare con le attenuanti previste per la giovane età del reo.

L’udienza, densa di tensione emotiva, ha visto la presenza di tutti i soggetti coinvolti: il giovane imputato, assistito dalla sua difesa legale, e i genitori e i fratelli di Andrea Prospero, i quali si sono costituiti parte civile, affiancati dagli avvocati Francesco Mangano e Carlo Pacelli, per tutelare i loro diritti e interessi.

La loro partecipazione ha sottolineato il profondo impatto della tragedia sulla famiglia e la necessità di un percorso giudiziario che favorisca la ricerca della verità e la riparazione del danno subito.

Il rinvio dell’udienza al 6 novembre apre una fase cruciale del procedimento.

Si prevede ora che la Procura, guidata dall’aggiunto Raffaele Saladino, formuli un’imputazione più dettagliata e che vengano acquisiti ulteriori elementi probatori per ricostruire con maggiore precisione le dinamiche che hanno portato al drammatico epilogo.

L’attenzione si concentra ora sull’analisi dei tabulati telefonici, delle messaggistiche istantanee e di eventuali altre comunicazioni intercorse tra il giovane imputato e la vittima nei giorni precedenti la morte, al fine di accertare il ruolo e la responsabilità del primo.

La vicenda solleva inoltre questioni di carattere etico e sociale.

La diffusione sui social media di messaggi e contenuti relativi al caso, purtroppo frequente, mette a dura prova la privacy delle parti coinvolte e rischia di pregiudicare l’immagine della vittima e del suo nucleo familiare.

Inoltre, il caso pone l’accento sulla delicata problematica del bullismo e del cyberbullismo, spesso fattori scatenanti di situazioni estreme che possono portare al suicidio, soprattutto in età adolescenziale.

È fondamentale, pertanto, che scuole, famiglie e istituzioni collaborino per promuovere una cultura del rispetto, dell’empatia e dell’inclusione, al fine di prevenire simili tragedie e offrire un sostegno adeguato a chi si trova in difficoltà.

L’auspicio è che il percorso giudiziario possa portare a una piena luce i fatti e a una giustizia che, pur nel rispetto delle leggi e delle circostanze individuali, offra una risposta adeguata al dolore della famiglia Prospero e senta la gravità delle responsabilità umane che hanno condotto a questo tragico evento.