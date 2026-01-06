Perugia sotto la neve: paesaggi incantati e appelli alla prudenza.

Un manto nevoso, silenzioso e persistente, avvolge la provincia di Perugia, trasformando il paesaggio in un quadro d’inverno.

La precipitazione, inizialmente annunciata come una debole parentesi, si è intensificata, depositando un velo bianco che si estende da pianura a collina, dalle aree urbane alle zone più impervie dell’Appennino.

Nonostante l’abbondante innevamento, le arterie stradali principali mantengono la loro transitabilità, grazie all’impegno costante della polizia stradale, che non ha rilevato, al momento, particolari criticità nei valichi montani.

La situazione, tuttavia, richiede prudenza e attenzione da parte di tutti gli utenti della strada.

Il centro storico di Perugia, con le sue architetture medievali e rinascimentali, si veste di un candore suggestivo, mentre città come Gubbio e Castelluccio di Norcia, immerse nel cuore dell’Umbria più autentica, assumono un fascino ancora maggiore sotto la coltre bianca.

Anche la zona di Gualdo Tadino ha accolto i primi fiocchi, testimoniando la generalizzata natura dell’evento.

L’intensificarsi delle nevicate ha richiesto l’attivazione di un servizio di soccorso coordinato, con otto squadre dei vigili del fuoco impegnate in interventi mirati a garantire la sicurezza della popolazione e a fornire assistenza a chi si trova in difficoltà.

Un numero significativo di chiamate riguarda automobilisti impreparati, privi delle adeguate dotazioni invernali, che hanno incontrato ostacoli sulle strade provinciali Bosco-Gubbio, nelle zone di Castelluccio e Norcia.

Questa situazione evidenzia l’importanza di un’adeguata preparazione per affrontare le condizioni meteorologiche avverse, che includono pneumatici invernali o catene a bordo.

Parallelamente, la Protezione Civile ha mobilitato uno spazzaneve per la strada regionale in zona Belvedere, con l’obiettivo di ripristinare e mantenere la sicurezza della viabilità.

L’intervento tempestivo mira a prevenire l’accumulo di neve e a consentire la libera circolazione dei veicoli.

Il continuo monitoraggio delle condizioni meteorologiche e la pronta risposta degli organi competenti sono fondamentali per mitigare i disagi e garantire la sicurezza di tutti.

La comunità è invitata a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità.