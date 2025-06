Perugia: Sport e Istruzione per Riqualificare Detenuti

Un’iniziativa di portata significativa ha preso forma a Perugia, siglando un accordo interistituzionale presso il carcere di Capanne con l’ambizioso scopo di ridefinire il concetto di riabilitazione e reinserimento sociale per minori e adulti coinvolti nel sistema giudiziario. Questo protocollo d’intesa, frutto di una complessa sinergia pubblico-privato, trascende i tradizionali approcci detentivi, proponendo un modello innovativo basato sullo sport, l’educazione e l’impegno civico.La cerimonia di adesione, presieduta da figure apicali delle istituzioni – la sindaca Vittoria Ferdinandi, l’assessore allo sport Pierluigi Vossi, il direttore generale del Dap Ernesto Napolillo, il procuratore generale Sergio Sottani, il presidente della Corte d’Appello Giorgio Barbuto e il presidente del Tribunale di Sorveglianza Antonio Minchella – testimonia la rilevanza del progetto e l’impegno congiunto delle diverse realtà coinvolte.Il protocollo, che coinvolge un ampio spettro di enti – dagli uffici giudiziari del distretto di Perugia al Comune stesso, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) Umbria alla direzione del carcere, dall’Ordine degli Avvocati al Centro per la Giustizia Minorile Toscana-Umbria, dall’Ufficio Servizio Sociale all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna – si articola in un sistema integrato volto a offrire opportunità concrete di trasformazione personale e di riscatto sociale.L’approccio differenziato, specificamente calibrato per minori e maggiorenni, riflette la consapevolezza che i percorsi di riabilitazione debbano essere adattati alle diverse fasce d’età e alle specifiche esigenze individuali. Per i minorenni, l’attenzione si concentra sulla valorizzazione della dimensione educativa e formativa, promuovendo lo sviluppo di competenze, l’acquisizione di valori positivi e la costruzione di un futuro alternativo alla marginalità. Per i maggiorenni, il percorso è orientato verso il reinserimento sociale, con l’obiettivo di allontanare il detenuto da contesti a rischio e favorire una graduale transizione verso una vita autonoma e responsabile.Il CONI Umbria si impegna a fornire tutor volontari esperti e a promuovere corsi di fair play, non solo come strumento di crescita sportiva, ma anche come veicolo di educazione civica e di sviluppo del rispetto delle regole. Il Comune di Perugia, a sua volta, si rende disponibile ad attivare convenzioni per l’utilizzo delle strutture sportive comunali, garantendo l’accesso ai beneficiari e supportando le associazioni sportive impegnate nell’accoglienza e nell’assistenza.Un elemento cruciale del protocollo è l’integrazione dei suoi principi e delle sue attività nei percorsi penali personalizzati, promossi dagli uffici giudiziari, dal Dap e dal Centro Giustizia Minorile. Questo approccio olistico, che considera il detenuto nella sua complessità e nel suo contesto sociale, mira a costruire un sistema di supporto efficace e duraturo.Il protocollo, con una durata di un anno e possibilità di rinnovo, prevede l’istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale, con incontri semestrali, dedicato al monitoraggio costante, alla promozione di buone pratiche e al continuo miglioramento delle attività. Questo meccanismo di controllo e di aggiornamento garantisce che l’iniziativa rimanga pertinente, efficace e in linea con le evoluzioni del contesto sociale e giuridico. L’obiettivo ultimo è quello di contribuire a ridurre la recidiva, favorendo una società più inclusiva, giusta e sicura per tutti.