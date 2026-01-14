Perugia Uni: più tempo per iscriversi e agevolazioni per tutti

L’Università degli Studi di Perugia, con l’obiettivo di massimizzare l’accesso al sistema di istruzione superiore e rispondere alle esigenze di studenti che hanno affrontato il periodo di “semestre filtro” o che stanno valutando l’iscrizione, ha esteso i termini di immatricolazione per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico ad accesso libero.

Questa opportunità, che si protrae fino al 27 gennaio 2026, elimina le sanzioni economiche derivanti dalle immatricolazioni fuori termine, offrendo una finestra temporale più ampia per l’ingresso nel percorso di studi desiderato.

Parallelamente, la scadenza regolamentare per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale biennali ad accesso libero rimane fissata al 2 marzo 2026, mantenendo la prevedibilità necessaria per la pianificazione accademica.

Questa iniziativa si inserisce in una politica di inclusione e supporto attivo da parte dell’Ateneo, che si manifesta attraverso una serie di agevolazioni mirate a diverse categorie di studenti.

L’accesso a queste opportunità non è un semplice gesto di cortesia, ma una componente integrante della missione dell’Università, volta a promuovere l’equità e a rimuovere barriere socio-economiche che potrebbero ostacolare l’istruzione.

Nello specifico, le agevolazioni comprendono esenzioni parziali o totali dal pagamento delle tasse universitarie, riservate a studenti provenienti da famiglie con reddito basso o appartenenti a categorie sociali vulnerabili.

Sono previste inoltre riduzioni delle tasse per studenti che si distinguono per merito accademico, per la presenza di disabilità, per aver ottenuto lo status di rifugiato o per trovarsi in condizioni di detenzione.

Il supporto si estende anche agli studenti stranieri provenienti da paesi con un basso indice di sviluppo umano, riconoscendo le sfide specifiche che possono incontrare.

Infine, sono previste agevolazioni per studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare o che si trovano in situazioni di comprovata necessità.

Questa politica dimostra l’impegno dell’Università di Perugia a creare un ambiente accademico accessibile, equo e inclusivo, che valorizzi il potenziale di ogni studente e favorisca la realizzazione del percorso formativo desiderato, indipendentemente dalle circostanze personali o socio-economiche.

L’estensione dei termini di immatricolazione e il sistema di agevolazioni rappresentano un investimento nel futuro della comunità accademica e nella promozione di una società più giusta e istruita.