Perugina, sgominata rete di spaccio: arrestati tre nigeriani

Nella notte perugina, un’operazione dei Carabinieri ha interrotto una rete di traffico di stupefacenti, portando all’arresto di tre cittadini nigeriani di età compresa tra i 31 e i 38 anni.

L’intervento, frutto di un’attività di controllo del territorio particolarmente attenta alla zona Settevalli, ha permesso di sottrarre alla circolazione un ingente quantitativo di droga, pari a undici chilogrammi tra eroina e cocaina, e di recuperare sei mila euro in contanti, presumibilmente proventi dell’attività illecita.

La sequenza degli eventi si è sviluppata a seguito di un controllo di routine effettuato dai militari della stazione di Ponte San Giovanni, coadiuvati dalla sezione radiomobile.

L’osservazione di due veicoli isolati in una via periferica, in piena notte, ha insospettito i Carabinieri, che hanno proceduto all’identificazione degli occupanti.

L’atteggiamento dei tre uomini, descritto come visibilmente alterato e privo di spiegazioni coerenti per la loro presenza in quel luogo e in quelle condizioni, ha rafforzato i sospetti dei militari, conducendoli a disporre perquisizioni personali e veicolari.

La perquisizione ha rivelato un compartimento sigillato all’interno di uno dei veicoli, dove era abilmente occultata l’ingente quantità di stupefacente.

Il denaro contante, rinvenuto anch’esso a bordo dei veicoli, è stato presumibilmente identificato come il ricavato del traffico di droga.

L’operazione non si è limitata alla sola attività di arresto.

La sostanza sequestrata è stata immediatamente inviata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti-Lass, unità specializzata del comando provinciale dei Carabinieri di Perugia, per un’analisi chimico-fisica approfondita.

Questo processo è cruciale per determinare la purezza della droga, le possibili sostanze di taglio utilizzate e per fornire elementi utili alle indagini per tracciare la filiera di approvvigionamento.

I tre arrestati sono stati dichiarati in stato di arresto in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso.

La gravità delle accuse e la quantità di droga sequestrata hanno comportato la custodia cautelare in carcere, presso il penitenziario di Perugia Capanne, in attesa del processo.

L’evento sottolinea l’importanza della vigilanza costante delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga, un fenomeno complesso che richiede un approccio integrato e multidisciplinare, combinando attività di prevenzione, repressione e riabilitazione.

L’operazione rappresenta un contributo significativo alla sicurezza della comunità perugina e un segnale forte nei confronti di chiunque sia coinvolto nel traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Le indagini proseguono per accertare la provenienza della droga e individuare eventuali complici coinvolti nella rete criminale.