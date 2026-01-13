Premio Beato Angelo: Pennoni e Gualdo News, un riconoscimento al merito.

Il prestigio del Premio Beato Angelo, istituzione secolare radicata nel tessuto culturale di Gualdo Tadino, si rinnova nel 2026, designando il Dottor Guido Pennoni come vincitore.

La decisione, assunta dalla Giunta comunale, celebra un professionista di eccellenza, figura cardine nel panorama pediatrico italiano e direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Asl Umbria 1, nonché luminare del Centro Fibrosi Cistica di Branca.

Il riconoscimento non si limita a esaltare la sua competenza clinica, ma sottolinea anche la sua profonda umanità, qualità che lo rende punto di riferimento imprescindibile per famiglie e colleghi, incarnando un esempio di dedizione e professionalità al servizio della comunità.

Parallelamente, la Giunta comunale ha voluto onorare Gualdo News con una menzione speciale, testimoniando l’evoluzione di una voce giornalistica locale che, in soli dieci anni di attività, ha saputo conquistare un ruolo di rilievo nel panorama dell’informazione regionale.

La testata, grazie all’impegno e alla passione di un team di giornalisti dinamici e preparati, ha registrato una crescita esponenziale, raggiungendo numeri significativi in termini di visite online e visualizzazioni sui social network, dimostrando la sua capacità di intercettare e soddisfare le esigenze informative del territorio.

La cerimonia di premiazione, un momento di solenne celebrazione, si svolgerà giovedì 15 gennaio, preceduta da una Messa Pontificale presieduta da Monsignor Domenico Sorrentino presso la Cattedrale di San Benedetto, evento che vedrà la partecipazione di autorità civili e militari.

Nel pomeriggio, Mons.

Luciano Paolucci Bedini, Vescovo di Gubbio e Città di Castello, celebrerà una Messa in basilica concattedrale.

L’evento, di grande significato per la comunità, sarà trasmesso in diretta televisiva attraverso Trg, canale 13 del digitale terrestre, e in streaming sul sito www.trgmedia.it, per raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Il Premio Beato Angelo, nato nel 1992, rappresenta un’occasione per valorizzare le figure e le iniziative che, con dedizione e merito, contribuiscono a promuovere l’immagine di Gualdo Tadino a livello nazionale e internazionale, esaltandone il patrimonio culturale e le eccellenze.

Il riconoscimento si estende a cittadini, associazioni e istituzioni che si distinguono per la professionalità, l’impegno sociale e la sensibilità verso le tematiche della solidarietà, incarnando i valori fondamentali della comunità gualdese.

La premiazione si configura, quindi, non solo come un atto di celebrazione, ma come un invito a proseguire nel cammino della crescita e dell’innovazione, rafforzando il legame con il territorio e proiettando Gualdo Tadino verso il futuro.