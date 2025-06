Premio Villa Buitoni: Esempi di coraggio e talento umbro celebrati

La quarta edizione del prestigioso Premio Villa Buitoni – Carriere Coraggiose si è conclusa con un appuntamento che ha celebrato l’eccellenza umbra, illuminando figure che, con dedizione e visione, hanno contribuito in modo significativo al tessuto sociale, economico e culturale della regione. L’iniziativa, nata dall’ingegno e dall’impegno di Antonello Orlandi, Massimo Boccucci e Marco Brusco, rappresenta un’occasione unica per riconoscere e valorizzare talenti che, spesso silenziosamente, hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama umbro.Sotto la sapiente guida del presidente della commissione giudicatrice Fausto Cardella, un panel di esperti ha selezionato i sei vincitori, figure emblematiche che incarnano la capacità di innovare, di persistere e di superare le sfide con coraggio e determinazione. La serata, un mosaico di emozioni e riconoscimenti, ha visto la partecipazione di illustri ospiti, tra cui la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e rappresentanti del Comune di Perugia, a testimonianza dell’importanza che l’iniziativa riveste per l’intera comunità.I premi sono stati attribuiti a personalità che spaziano in diversi ambiti, testimoniando la ricchezza e la varietà delle eccellenze umbre. Franco Chianelli e Luciana Cardinali, anima e fondatori del Comitato per la Vita Daniele Chianelli, hanno ricevuto un riconoscimento per il loro instancabile impegno a favore della vita e della solidarietà. Maria Rita Mantovani Cucchia, leader dell’Istituto Clinico Porta Sole, ha ricevuto un plauso per la sua visione strategica e per l’impegno nel garantire servizi sanitari di alta qualità. Riccardo Gaucci, patron dell’ASD Assisi Calcio 2023, è stato celebrato per il suo contributo allo sport locale e per la promozione del territorio. Agnese Duranti, talentuosa ginnasta spoletina, ha ricevuto un omaggio per i suoi successi internazionali, culminati con la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e con le ambizioni per Parigi 2024. Il professor Alessandro Campi, autorevole politologo, editorialista e scrittore, è stato riconosciuto per la sua capacità di analizzare e interpretare il complesso panorama politico contemporaneo. Infine, Piero Angeloni, figura di spicco delle forze dell’ordine, è stato celebrato per il suo coraggio e la sua dedizione nell’affrontare situazioni delicate e contrastare la criminalità organizzata.La serata, elegantemente condotta dal giornalista Giacomo Marinelli Andreoli, è stata arricchita dall’intrattenimento musicale del giovane cantautore Alunno e della Eclectic Band con Alessia Cigliano. Un momento particolarmente toccante è stato dedicato alla memoria di Mario Mariano, figura chiave nella creazione del Premio Villa Buitoni, che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del giornalismo e della cultura umbra. Francesca Marruco, segretaria dell’Ordine Regionale dei Giornalisti dell’Umbria, ha annunciato un’imminente iniziativa dedicata alla sua memoria, a testimonianza del suo impatto duraturo.Il Premio Villa Buitoni si conferma un appuntamento imprescindibile per la regione, un’occasione per celebrare il talento, il coraggio e la dedizione di coloro che contribuiscono a costruire un futuro migliore per l’Umbria. La prossima edizione, prevista per il 2025, sarà trasmessa su Umbria Tv, garantendo una visibilità ancora maggiore a questo importante riconoscimento. L’evento si propone di essere un faro di ispirazione e un motore di sviluppo per l’intera comunità umbra, valorizzando le sue eccellenze e promuovendo una cultura dell’impegno e della responsabilità sociale.