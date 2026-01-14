Processo Perugia: Marini chiede l’assoluzione, revisione in vista

Il processo d’appello relativo alle presunte irregolarità emerse dai concorsi banditi dall’Azienda Ospedaliera di Perugia e dalla Usl 1, tra il 2018 e l’aprile del 2019, si avvia verso una potenziale revisione delle precedenti sentenze.

La figura centrale del procedimento, l’ex Presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, vede la difesa richiedere formalmente la sua assoluzione da ogni accusa.

Questa richiesta si inserisce in un quadro più ampio di revisione delle contestazioni che hanno coinvolto un vasto numero di persone e che hanno segnato un periodo di profonda incertezza politica per la regione.

La richiesta di assoluzione, sostenuta anche dal Pubblico Ministero con riguardo all’imputazione di associazione a delinquere, riflette un’analisi più approfondita delle prove raccolte.

L’accusa di associazione, che avrebbe dovuto inquadrare in una struttura criminosa l’operato degli indagati – tra cui spiccano l’ex Assessore Regionale alla Sanità Luca Barberini, l’ex Segretario Regionale del PD Gianpiero Bocci e l’ex Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera Maurizio Valorosi – sembra essersi rivelata insostenibile alla luce delle argomentazioni difensive.

Marini, già assolta in primo grado da questa specifica imputazione, vede così rafforzata la sua posizione.

Il processo, che coinvolge complessivamente trenta imputati e si articola su ben trentanove capi d’accusa, testimonia la complessità e la portata delle presunte irregolarità.

L’attenzione si concentra non solo sulla correttezza delle procedure concorsuali in sé, ma anche sulla presunta condotta illecita degli amministratori pubblici coinvolti, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l’imparzialità delle decisioni prese.

La vicenda ha avuto un impatto significativo sulla scena politica umbra, culminando nelle dimissioni della Presidente Marini e della sua Giunta, preludio a un’anticipazione delle elezioni regionali.

Questa decisione, pur nel rispetto dei principi costituzionali, ha segnato un momento di crisi istituzionale e ha accentuato la percezione di una gestione poco trasparente nell’ambito della sanità regionale.

L’attuale processo d’appello rappresenta un’occasione cruciale per fare luce sulle dinamiche interne all’amministrazione regionale e per accertare, con rigore e imparzialità, la sussistenza o meno delle accuse mosse.

La revisione delle sentenze potrebbe non solo ripristinare l’onore dei soggetti coinvolti, ma anche fornire elementi utili per rafforzare i controlli e le procedure amministrative, prevenendo il rischio di future irregolarità e garantendo una gestione più efficiente e trasparente dei servizi pubblici.

L’esito del processo si prospetta pertanto determinante per il futuro della sanità umbra e per il ripristino della fiducia dei cittadini nelle istituzioni.