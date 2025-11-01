Radiologia a Foligno: Orari Ampliati per Servizi Più Accessibili

L’Unità Sanitaria Locale Umbria 2 investe in un’innovativa strategia di potenziamento dell’offerta diagnostica presso l’ospedale di Foligno, con un’estensione significativa degli orari di accesso alle prestazioni radiologiche.

Questa iniziativa, pensata per rispondere a un fabbisogno crescente e ottimizzare le risorse disponibili, introduce un servizio straordinario di radiologia che si estende fino alle ore 23.00 nelle serate e include aperture nei fine settimana, sabato e domenica.

L’implementazione di questo ampliamento orario non si configura come una mera aggiunta, ma come parte di un approccio più ampio volto a migliorare l’esperienza del paziente e a ridurre le criticità legate ai tempi di attesa.

Si tratta di un segnale tangibile dell’impegno dell’azienda sanitaria nel rendere i servizi più accessibili e flessibili, riconoscendo le esigenze di una popolazione diversificata e con ritmi di vita differenti.

Il Direttore Generale, Roberto Noto, sottolinea come questo intervento rappresenti un passo essenziale per una sanità più vicina alle persone, focalizzata sull’efficienza e sulla qualità.

L’estensione del servizio, al di là del tradizionale orario diurno, riflette un’attenzione particolare alla gestione delle liste d’attesa, un indicatore cruciale per la percezione della qualità del sistema sanitario.

La possibilità di prenotare esami radiologici in orari serali e festivi non solo facilita l’accesso, ma contribuisce anche a decongestionare i flussi durante la settimana.

La Direzione Aziendale, attraverso un comunicato ufficiale, esprime profonda gratitudine a tutto il personale medico, tecnico e amministrativo che ha reso possibile questa iniziativa, evidenziando l’importanza della collaborazione interdisciplinare per il miglioramento continuo dei servizi sanitari.

L’impegno del team, unito all’utilizzo strategico delle risorse, mira a rafforzare l’efficienza del sistema territoriale e a consolidare il rapporto di fiducia con la comunità.

Le prestazioni radiologiche ampliate saranno disponibili presso le strutture dedicate dell’ospedale di Foligno, accessibili attraverso le consuete modalità di prenotazione tramite il CUP aziendale o il numero verde regionale.

Per agevolare la programmazione, sono state definite specifiche finestre temporali di apertura: un ciclo di esami risonanza magnetica senza mezzo di contrasto, dal 27 ottobre al 18 dicembre, con sei slot disponibili dal lunedì al giovedì, dalle 20 alle 23.

In aggiunta, sono previste aperture diurne in prefestivi e festivi durante i mesi di novembre e dicembre, con un calendario dettagliato che include le date del 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 novembre e 6, 13, 14 dicembre.

Questi orari aggiuntivi mirano a offrire una risposta concreta alla domanda di prestazioni radiologiche, contribuendo a un sistema sanitario più reattivo e orientato al paziente.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di digitalizzazione e ottimizzazione dei processi, con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente e personalizzato.