Realtà Virtuale in Sala Operatoria: Terni Apre a Nuove Cure

Oltre l’anestesia: la realtà virtuale come ponte verso la guarigione a TerniL’innovazione si fa strada anche in sala operatoria, non solo attraverso strumenti chirurgici sempre più sofisticati, ma anche con un approccio olistico che pone al centro il benessere emotivo del paziente.

All’ospedale di Terni, la chirurgia vascolare sta aprendo un capitolo inedito: l’introduzione della terapia immersiva basata sulla realtà virtuale.

Si tratta di una sperimentazione che va ben oltre la semplice gestione del dolore, puntando a ridefinire l’esperienza del paziente durante procedure chirurgiche complesse, spesso eseguite in anestesia locale.

L’applicazione della realtà virtuale in questo contesto rappresenta una vera e propria svolta.

Attraverso visori 3D, i pazienti sono trasportati in ambienti virtuali accuratamente progettati per distrarre l’attenzione dalla procedura chirurgica, mitigando l’ansia, lo stress e la percezione del dolore.

Questa “fuga” sensoriale non è casuale; l’obiettivo è stimolare positivamente l’emotività, favorendo un approccio più sereno e collaborativo nei confronti dell’intervento.

La struttura complessa di chirurgia vascolare, guidata dal dottor Paolo Ottavi, si è focalizzata su un’area di applicazione potenzialmente ampia, con un impatto stimato su circa 250 interventi all’anno.

Le procedure più indicate per questa terapia innovativa includono trattamenti mini-invasivi per patologie arteriose, come la correzione di aneurismi dell’aorta addominale, il trattamento di patologie ostruttive degli arti inferiori e interventi flebologici per la malattia venosa cronica.

La scelta di questi interventi riflette la loro complessità e la potenziale necessità di un supporto psicologico significativo per i pazienti.

L’adozione di questa tecnologia non è un mero esperimento di moda, ma riflette una crescente consapevolezza del ruolo cruciale che il benessere psicologico del paziente gioca nel processo di guarigione.

L’approccio olistico, che integra l’eccellenza tecnica con l’attenzione all’aspetto emotivo, si sta rivelando un elemento chiave per migliorare i risultati clinici e la soddisfazione del paziente.

I risultati di questa sperimentazione saranno fondamentali per determinare l’estensione dell’applicazione della realtà virtuale in altri reparti ospedalieri.

Si ipotizza, infatti, un potenziale utilizzo in aree come le terapie infusive di lunga durata, dove l’ambiente virtuale potrebbe rendere più sopportabile la permanenza prolungata in ospedale.

In definitiva, l’iniziativa di Terni apre la strada a un futuro in cui la tecnologia non solo supporta il chirurgo, ma diventa un potente alleato per il paziente, facilitando un percorso di cura più confortevole, efficace e centrato sulla persona.

La sfida ora è misurare oggettivamente l’impatto di questa terapia immersiva sulla qualità della vita dei pazienti e ottimizzare le esperienze virtuali per massimizzare i benefici terapeutici.