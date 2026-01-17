Restauro: dialogo tra memoria, innovazione e futuro dell’architettura.

Restauro architettonico: un dialogo tra memoria, innovazione e resilienza.

Prospettive nazionali e il caso umbroUn’occasione di confronto e di studio approfondito sul complesso panorama del restauro architettonico prende avvio il 19 e il 20 gennaio, con un convegno promosso dall’Università degli Studi, distribuito tra Perugia, presso l’Accademia di Belle Arti, e Norcia, al DigiPass.

L’iniziativa, nata dall’impegno di docenti del corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura, si avvale del supporto della Società Italiana per il Restauro dell’Architettura (SIRA) e del Ministero della Cultura, attraverso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria.

Il convegno si propone di analizzare criticamente le intersezioni sempre più stringenti tra la conservazione del patrimonio costruito e le esigenze del nostro tempo.

Lungi dall’essere unicamente un’operazione di recupero materiale, il restauro architettonico si configura oggi come un atto culturale complesso, capace di generare sviluppo economico, coesione sociale e riaffermazione dell’identità territoriale.

La tutela del patrimonio, in questo senso, emerge come una leva strategica per la rivitalizzazione di comunità spesso marginali e fragili.

Il focus dell’evento è la promozione di un approccio progettuale integrato, che sappia bilanciare la salvaguardia dei valori storici, la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale.

Questo significa non solo comprendere a fondo le specificità costruttive e artistiche di ogni manufatto, ma anche interpretare le istanze del paesaggio, le memorie collettive e le aspettative delle comunità locali.

L’obiettivo è definire modelli di intervento di alta qualità, eticamente responsabili e in grado di rispondere alle sfide poste dalla contemporaneità, sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e dai materiali innovativi.

Al convegno parteciperanno relatori di spicco provenienti da diverse aree del paese: accademici, funzionari pubblici, progettisti, rappresentanti degli Ordini professionali e aziende specializzate nel restauro, con particolare attenzione alle eccellenze insediate nel territorio umbro.

L’iniziativa intende inoltre celebrare il contributo dello Studium Perugino alla ricerca e alla formazione nel settore del restauro, rafforzando il suo ruolo di riferimento a livello nazionale e internazionale.

Il programma prevede sessioni di lavoro dedicate a tematiche cruciali, tra cui: l’analisi della genesi costruttiva e delle tecniche di costruzione impiegate nel passato; le metodologie di rilievo e monitoraggio strutturale; la definizione di progetti di restauro che garantiscano la qualità estetica e funzionale degli interventi; la digitalizzazione del patrimonio architettonico, attraverso l’utilizzo di strumenti di modellazione 3D e di realtà aumentata; e il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici storici, conciliando la conservazione del valore culturale con la necessità di ridurre l’impatto ambientale.

La giornata del 20 gennaio sarà dedicata a visite guidate a Norcia, con particolare attenzione alla Basilica di San Benedetto e al Palazzo Comunale, luoghi simbolo del patrimonio umbro e testimonianza della resilienza della comunità di fronte agli eventi sismici.

Queste visite offriranno ai partecipanti l’opportunità di osservare direttamente le sfide e le soluzioni adottate nei progetti di restauro e ricostruzione post-sisma, mettendo in luce l’importanza di un approccio multidisciplinare e partecipativo.

Il convegno ambisce a stimolare un dibattito costruttivo e a generare nuove prospettive per il futuro del restauro architettonico, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano e alla promozione di uno sviluppo sostenibile e inclusivo.