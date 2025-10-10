Rigopiano, appello bis: il dolore e la ricerca di giustizia

L’aula di giustizia a Perugia si è riempita di un silenzio carico di dolore, interrotto solo dal respiro trattenuto dei presenti.

Erano lì, i parenti delle vittime della tragedia di Rigopiano, un luogo che doveva essere rifugio e che, il 18 gennaio 2017, si era trasformato in una tomba sotto una massa di neve e ghiaccio.

Le magliette, vessilli silenziosi, ritraevano volti sorridenti, memorie congelate nel tempo, testimonianze di vite spezzate improvvisamente.

Un’immagine vivida del vuoto incolmabile lasciato dalla valanga.

Il processo d’appello bis, una tappa cruciale in un percorso giudiziario tormentato, si è aperto su una sentenza precedente, una decisione della Corte di Cassazione che ha ridisegnato il quadro dell’accusa.

La Suprema Corte, accogliendo in parte le argomentazioni della Procura Generale, ha ribaltato in parte le conclusioni dei gradi precedenti, aprendo la strada a un riesame approfondito delle responsabilità.

Dieci figure sono al centro di questo secondo appello, dieci nomi gravati da accuse che riflettono la complessità e la drammaticità della vicenda.

Sei di loro, funzionari regionali, sono imputati per disastro colposo, un’accusa che mira a quantificare la negligenza e l’inadeguatezza dei controlli che avrebbero dovuto prevenire la catastrofe.

La gravità del disastro, con le sue conseguenze devastanti, rende l’accusa particolarmente incisiva.

Gli altri quattro imputati, tra cui l’ex sindaco di Farindola, affrontano l’accusa di omicidio colposo.

Questa imputazione, più specifica, si concentra sulle azioni o omissioni individuali che hanno contribuito direttamente alla perdita di vite umane.

L’impianto accusatorio si concentra sulla valutazione del nesso di causalità tra le condotte dei singoli e la morte delle vittime, rendendo l’onere della prova particolarmente stringente.

La tragedia di Rigopiano non è solo una storia di una valanga, ma anche una riflessione sulla sicurezza, sulla gestione del territorio, sulla responsabilità pubblica e sulla fragilità dei sistemi di monitoraggio in aree a rischio.

Il processo d’appello bis rappresenta un’occasione per fare luce sulle dinamiche che hanno portato a quella data fatidica e, soprattutto, per cercare un barlume di giustizia per le famiglie che hanno perso i loro cari, un tentativo, seppur tardivo, di ricostruire un senso di fiducia in un sistema che ha dimostrato di aver fallito.

L’attenzione si concentra ora sulla ricostruzione delle dinamiche che hanno preceduto la tragedia, con particolare riguardo alle valutazioni del rischio frana e neve, e alla loro corretta comunicazione agli enti competenti e alla popolazione.