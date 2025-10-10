Rigopiano, processo d’appello rinviato: attesa della requisitoria

Il Tribunale d’Appello di Perugia ha rinviato al 17 novembre la prosecuzione del processo bis relativo alla tragedia della strage di Rigopiano, un evento che ha segnato profondamente la comunità abruzzese e sollevato interrogativi cruciali sulla responsabilità e la sicurezza in contesti montani a rischio.

La decisione di rimandare l’udienza odierna è stata preceduta da una complessa ricostruzione degli eventi e dell’evoluzione del percorso giudiziario, presentata dalla giudice popolare, figura chiave all’interno della corte d’appello.

La sua esposizione ha mirato a fornire un quadro completo e accessibile, non solo per i legali delle parti coinvolte, ma anche per i familiari delle vittime, presenti in numero considerevole.

La tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017, vide il crollo di una vasca di contenimento di una diga, provocando un’ondata di fango e detriti che travolse l’albergo Rigopiano, causando la morte di quindici persone e lasciando un vuoto incolmabile nella vita di innumerevoli famiglie.

Il processo d’appello, in particolare, si concentra sulla verifica della responsabilità penale degli imputati, tra cui dirigenti della società che gestiva la diga e funzionari pubblici con compiti di vigilanza.

L’udienza successiva, prevista per il 17 novembre, vedrà la requisitoria del sostituto procuratore generale Paolo Berlucchi, un momento cruciale nel quale l’accusa esprimerà le sue conclusioni e le richieste di condanna, basandosi sulle prove raccolte nel corso delle indagini e nelle precedenti fasi processuali.

La requisitoria, quindi, rappresenterà il punto di raccordo tra l’attività investigativa e la valutazione della corte.

Parallelamente, la corte d’appello si riserva la possibilità di valutare eventuali istanze non ancora formalizzate dalle difese o dall’accusa.

Queste richieste potrebbero riguardare l’ammissione di ulteriori prove, la modifica degli atti processuali o la riqualificazione giuridica dei fatti contestati agli imputati.

L’esame puntuale di tali istanze è fondamentale per garantire la piena tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte e per assicurare la correttezza e l’imparzialità del giudizio.

Il processo di Rigopiano, al di là delle responsabilità individuali da accertare, solleva questioni di ampio respiro relative alla gestione del rischio idrogeologico, alla sicurezza delle infrastrutture e al ruolo delle istituzioni nella prevenzione di eventi catastrofici.

La piena luce sulla vicenda è essenziale non solo per le famiglie delle vittime, ma anche per rafforzare la sicurezza del territorio e per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro, evidenziando la necessità di una cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa.

La vicenda Rigopiano, quindi, si configura come un monito per l’intera nazione, spingendo a una riflessione approfondita sulla sicurezza del nostro Paese e sulla necessità di investire in misure di prevenzione e di controllo del rischio.