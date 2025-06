Rinvio a giudizio per Pasquali: il sindaco fiducioso in una rivalutazione

Il sindaco di Passignano sul Trasimeno, Sandro Pasquali, ha reagito al provvedimento della Corte d’appello di Perugia, che ha disposto il suo rinvio a giudizio per accusa di truffa, esprimendo fiducia in una futura rivalutazione della correttezza del suo operato. Questa fiducia, come egli stesso sottolinea, è già stata implicitamente sancita dal giudice dell’udienza preliminare, la cui sentenza, a suo dire, aveva fornito un quadro più completo e dettagliato rispetto alla recente decisione della Corte.Pasquali, pur ribadendo il rispetto dovuto all’autorità giudiziaria, ha manifestato una perplessità nei confronti del provvedimento impugnato, ritenendolo insufficiente nell’analizzare compiutamente la complessità dei fatti e degli aspetti giuridici discussi nell’originaria sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per le indagini preliminari. Questa sentenza, a suo dire, aveva esaminato la vicenda con maggiore accuratezza e profondità, delineando un quadro più chiaro e favorevole alla sua posizione.L’ordinanza di rinvio a giudizio, secondo quanto affermato dal sindaco, non costituisce altro che una formalizzazione della necessità di un’ulteriore istruttoria dibattimentale, un approfondimento che, si auspica, possa confermare la validità delle argomentazioni precedentemente formulate e dissipare ogni dubbio sulla sua innocenza. La decisione della Corte d’appello, in sintesi, rappresenta un passaggio procedurale, un invito a confrontarsi ulteriormente in sede dibattimentale, con la ferma convinzione che la verità emerga al termine di un’analisi esaustiva e imparziale. Il sindaco sottolinea la volontà di collaborare pienamente con l’autorità giudiziaria, offrendo ogni elemento utile a chiarire la vicenda e a ristabilire la verità dei fatti, confidando in un esito positivo che possa restituirgli la serenità e la reputazione. Il processo, in definitiva, si presenta come un’opportunità per dissimulare ogni sospetto infondato e per accertare con certezza la correttezza delle azioni intraprese.