Riorganizzazione Sanitaria: Todi e Pantalla al Centro

Riorganizzazione e Potenziamento Integrato dei Servizi Sanitari nella Media Valle del Tevere: Una Visione di Eccellenza e AccessibilitàLa direzione dell’Usl Umbria 1, forte del costante impegno del proprio personale e in collaborazione sinergica con la Regione Umbria, presenta un quadro aggiornato delle iniziative volte a rafforzare l’offerta sanitaria nella Media Valle del Tevere, con particolare attenzione alla Casa della Comunità di Todi e all’Ospedale di Pantalla.

L’obiettivo primario è garantire una risposta sanitaria efficiente, equa e orientata al paziente, in linea con le direttive del Dm 77/2022 e in grado di rispondere alle emergenti necessità della popolazione.

Casa della Comunità di Todi: Un Punto di Riferimento per la Sanità di ProssimitàLa Casa della Comunità di Todi rappresenta un pilastro fondamentale per l’assistenza territoriale, offrendo un modello di cura integrato e personalizzato.

Si ringrazia il personale per la dedizione profusa nell’avvio e nel consolidamento di questa struttura, e l’amministrazione comunale per il supporto costante.

La gestione delle criticità intervenute, in particolare per quanto riguarda le cessazioni di personale, è stata affrontata con tempestività, attraverso l’attivazione di risorse interinali, in attesa dell’esito del concorso regionale, che porterà all’inserimento di risorse definitive.

Questo intervento temporaneo assicura la continuità dei servizi essenziali, ponendo le basi per un futuro organico e stabile.

Ospedale di Pantalla: Riorientamento Strategico e Potenziamento MultidisciplinarePer l’Ospedale di Pantalla è stata implementata una strategia di potenziamento a 360 gradi, mirata a ottimizzare l’efficienza, ampliare l’offerta specialistica e migliorare i percorsi di cura.

Un elemento chiave di questa strategia è stata la revisione complessiva della rete di emergenza, che ha portato alla ridefinizione dell’afferenza dell’ospedale, non più collegato a Branca, ma direttamente all’azienda ospedaliera di Perugia.

Questa scelta, frutto di un confronto costruttivo con la Regione, consente di garantire tempi di risposta più rapidi e percorsi di emergenza ottimizzati, beneficiando di competenze e risorse specialistiche avanzate.

Un esempio concreto di questo riorientamento strategico è rappresentato dalla gestione delle fratture del femore: l’intervento chirurgico è ora eseguito dalla Struttura Complessa di Ortopedia di Perugia, assicurando un’assistenza altamente specializzata e coordinata, evitando duplicazioni di risorse e garantendo la migliore cura possibile per il paziente.

Innovazione e Specializzazione: Ampliamento dell’Offerta AssistenzialeL’impegno verso l’eccellenza si traduce anche nell’ampliamento dell’offerta specialistica.

L’integrazione dei servizi di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), attraverso l’ampliamento di spazi dedicati e lo sviluppo di programmi di oncofertilità, in sinergia con la Clinica Ostetrica e Ginecologica di Perugia, proietta l’ospedale in una dimensione regionale, offrendo un servizio all’avanguardia per la tutela della fertilità.

Parallelamente, si è proceduto a un significativo potenziamento delle risorse umane e tecnologiche.

L’incremento dei posti letto in Medicina (da 12 a 16 riabilitazione, e 30 in regime ordinario) e la progressiva espansione della riabilitazione neurologica testimoniano l’impegno a rispondere alla crescente domanda di assistenza.

L’ingresso di nuove figure professionali – cardiologo, radiologo (con ulteriori risorse in arrivo), tecnico sanitario, ortopedico, anestesista, fisioterapista, fisiatra, infermieri e operatori socio-sanitari – arricchisce il capitale umano dell’ospedale, garantendo una risposta più ampia e specializzata.

L’introduzione di tecnologie all’avanguardia, come la TAC a 128 strati, un software di intelligenza artificiale per la diagnosi precoce dei polipi del colon e un colposcopio di ultima generazione, consolida la vocazione diagnostico-assistenziale dell’ospedale, con particolare attenzione alla riqualificazione dell’area materno-infantile.

L’istituzione della rete regionale di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, con un concorso in corso per l’inserimento di professionisti qualificati, rafforza ulteriormente l’offerta specialistica.

Dati e Prospettive: Una Crescita Sostenibile e InclusivaI dati relativi alle prestazioni erogate confermano un trend positivo, con un aumento significativo dei ricoveri in Medicina (+6.4%), Riabilitazione (+8.6%), area chirurgica multidisciplinare (+9.8%) e ambulatoriale (+5.3%).

Anche l’accesso al Pronto Soccorso è aumentato (+6.31%).

Questi risultati sono un diretto riflesso dell’impegno costante, del riorientamento strategico e del miglioramento dei percorsi di cura.

L’Usl Umbria 1 continuerà a investire in risorse umane, tecnologiche e infrastrutturali, con l’obiettivo di garantire un sistema sanitario accessibile, efficiente e di alta qualità per tutti i cittadini della Media Valle del Tevere, ponendo sempre al centro il benessere e la cura della persona.