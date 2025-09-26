Sagor Bala: l’indagato collabora, emergono dettagli sul delitto

La drammatica vicenda che ha scosso la comunità di Spoleto, culminata con la morte di Sagor Bala, giovane cuoco di origine bengalese, ha visto un’evoluzione nei termini della collaborazione dell’indagato, Dmytro Shuryn.

L’avvocata Donatella Panzarola, legale del cittadino ucraino, ha fornito aggiornamenti in seguito all’udienza di convalida del fermo, svoltasi dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari.

Le dichiarazioni di Shuryn, ora sottoposte ad un’accurata verifica da parte della Procura, delineano una sequenza di eventi che culmina in un tragico gesto.

L’indagato ha ammesso la responsabilità del delitto, avvenuto nella sua abitazione spoletina, ora sigillata e oggetto di meticolosi rilievi forensi condotti dai Carabinieri.

Secondo la ricostruzione fornita dalla difesa, la dinamica si sarebbe innescata a seguito di una lite per una somma di denaro, stimata tra i 100 e i 200 euro, degenerando in una colluttazione.

La violenza innescata, le cui modalità precise sono ora al vaglio degli inquirenti, ha avuto conseguenze fatali per Sagor Bala.

La condotta di Shuryn, descritta dall’avvocata Panzarola come segnata dal profondo rammarico e dal pentimento, suggerisce una presa di coscienza della gravità del gesto compiuto.

La volontà di collaborare attivamente con le autorità giudiziarie si configura come un elemento cruciale per ricostruire con la massima accuratezza l’intera vicenda, fornendo dettagli e circostanze utili a chiarire le motivazioni e le dinamiche che hanno portato al tragico epilogo.

La collaborazione offerta dall’indagato rappresenta un aspetto fondamentale per l’inchiesta, consentendo agli inquirenti di approfondire gli elementi a suo carico e di valutare la sua responsabilità penale.

Si tratta di una fase delicata, in cui la verità deve emergere attraverso un’indagine rigorosa e imparziale, volta a fare luce su un evento che ha lasciato un segno profondo nella comunità locale e che richiede una risposta di giustizia per la vittima e i suoi familiari.

L’attenzione si concentra ora sulla verifica delle dichiarazioni di Shuryn e sull’acquisizione di ulteriori prove che possano confermare o smentire la sua versione dei fatti.