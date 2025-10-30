San Benedetto a Norcia: il miracolo dell’acciaio che abbraccia la storia.

La Basilica di San Benedetto a Norcia, un tempo fulcro spirituale e architettonico della città, ha incarnato la fragilità e la resilienza del patrimonio culturale italiano a seguito del devastante terremoto che ha colpito il centro Italia nel 2016.

La sua parziale distruzione non fu solo una perdita materiale, ma un trauma per l’identità di una comunità profondamente legata alla figura del santo patrono e alla tradizione monastica.

La sfida che si è posta immediatamente è stata quella di prevenire il collasso definitivo della facciata, un monumento di eccezionale valore storico e artistico, testimonianza del romanico umbro e custode di secoli di storia benedettina.

La situazione richiedeva un intervento tempestivo e tecnicamente sofisticato, capace di garantire la stabilità della struttura senza comprometterne l’integrità.

Fu così che, sotto la direzione del professor Claudio Modena, luminare dell’ingegneria sismica dell’Università di Padova, venne concepito e realizzato un complesso sistema di sostegno provvisorio.

Un’opera ingegneristica di straordinaria portata, che impiegò un’enorme quantità di risorse umane e materiali: oltre 6 chilometri di tubi d’acciaio, strategicamente posizionati e collegati da quasi 4.000 giunti, formavano una sorta di “abbraccio” metallico attorno alla facciata, contrastandone l’instabilità e permettendo l’accesso per ulteriori valutazioni e, successivamente, per i lavori di restauro.

Le squadre Specialistiche di Attuazione Fondamentale (SAF) dei Vigili del Fuoco, coordinate dal Nucleo Interventi Speciali, svolsero un ruolo cruciale in questa operazione, che richiese competenze specialistiche e un impegno costante in condizioni operative estremamente difficili.

La loro professionalità e dedizione permisero di superare le complessità tecniche e logistiche, garantendo la sicurezza del cantiere e la salvaguardia del monumento.

La riapertura della Basilica, pur con le ferite ancora visibili, rappresenta un momento di profonda commozione e di celebrazione.

Non solo testimonia la capacità di una comunità di rialzarsi dopo una tragedia, ma anche l’importanza del ruolo dello Stato e delle sue istituzioni nella protezione del patrimonio culturale.

Il complesso sistema di sostegno provvisorio, che ha permesso di “fermare” il tempo e di consentire i lavori di restauro, è un simbolo tangibile dell’ingegno umano e della determinazione nel preservare la memoria storica e artistica del Paese.

Un’opera che, al di là del suo valore ingegneristico, ha contribuito a ridare speranza e fiducia a un intero territorio.