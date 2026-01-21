San Sebastiano: Un Anno di Servizio e Innovazione per la Polizia Locale di Perugia

Celebrazioni per San Sebastiano: Un Anno di Servizio e Innovazione per la Polizia Locale di PerugiaLe celebrazioni in onore di San Sebastiano, patrono della polizia locale, si sono svolte a Perugia in una cerimonia solenne che ha unito momenti di riflessione, riconoscimento e proiezione verso il futuro.

La liturgia in cattedrale ha dato il via agli eventi, seguita da un’elaborata presentazione dei risultati dell’attività svolta dal Corpo durante il 2025, illustrata dalla Comandante Nicoletta Caponi di fronte alle autorità civili e militari, al personale e alla cittadinanza.

L’analisi dei dati relativi al 2025, come evidenziato dall’amministrazione comunale, dipinge il profilo di una polizia locale profondamente radicata nel tessuto sociale perugino.

Il Corpo non si limita a svolgere funzioni di controllo e repressione delle infrazioni, ma si configura come un attore chiave nella prevenzione della criminalità, nella salvaguardia della sicurezza urbana e nella promozione di una vivibilità sostenibile per tutti i cittadini.

Con una forza operativa di 131 agenti, la polizia locale ha garantito una presenza capillare e costante sul territorio, intervenendo in ambiti molteplici, dalla sicurezza stradale alla gestione del decoro urbano, dall’assistenza durante grandi eventi al supporto delle fasce più vulnerabili della popolazione.

L’impegno profuso è stato particolarmente intenso, come sottolineato dalla Comandante Caponi, che ha commemorato la perdita di colleghi illustri, la Vice Comandante Antonella Vitali, il Sottotenente Pierangelo Boldrini e l’Appuntato Scelto Claudio Cicognola, figure fondamentali per il Corpo e la cui assenza si fa sentire profondamente.

Il 2025 è stato costellato di eventi significativi, che hanno richiesto una gestione impeccabile da parte della polizia locale, come la storica Marcia della Pace Perugia-Assisi, con un flusso di partecipanti stimato in 100.000 persone, e i rinomati eventi culturali come Umbria Jazz, Umbria che Spacca, la Fiera dei Morti, il Luna Park e il passaggio della Fiamma Olimpica, senza dimenticare l’ampia gamma di manifestazioni sportive, religiose e di quartiere.

L’efficacia dell’intervento è stata resa possibile anche grazie alla proficua collaborazione con Prefettura, Questura e le altre Forze dell’Ordine, in un’ottica di condivisione di informazioni e sinergia operativa.

Un passo fondamentale verso il miglioramento dell'efficienza operativa è stata l'inaugurazione della nuova Centrale Operativa, dotata di tecnologie all'avanzamento tecnologico, un sistema di videosorveglianza potenziamento delle capacità di monitoraggio delle aree strategiche della città e un avanzamento tecnologico comunicazione tra operatori e cittadini.

di avanzamento tecnologico.

Nel corso della cerimonia, il riconoscimento è andato ai colleghi in pensione, con la consegna di una targa come ricordo dell’impegno profuso.

Un gesto di solidarietà ha visto la consegna di un assegno di 2.590 euro al professor Francesco Arcioni, responsabile del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, frutto di una raccolta fondi promossa dal personale della polizia locale e della sicurezza urbana.

La Sindaca Vittoria Ferdinandi ha sottolineato il ruolo cruciale dei Comuni come primi baluardo della democrazia, e ha ribadito come la polizia locale sia la sua rappresentazione più vicina ai cittadini, operando spesso in contesti complessi.

La Sindaca ha inoltre auspicato un approccio integrato alla sicurezza, che concili rispetto delle regole, repressione della criminalità e cura delle fragilità sociali, un obiettivo raggiungibile solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità.

La Sindaca ha concluso richiamando l’importanza dell’educazione alla legalità, soprattutto per le nuove generazioni, ribadendo l’impegno dell’amministrazione a sostenere la polizia locale e a costruire, insieme, una Perugia più sicura, giusta e solidale.