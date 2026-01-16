Santa Maria di Terni: Due nomine chiave per la sanità umbra

La Società Ospedaliera Santa Maria di Terni rafforza il proprio assetto dirigenziale con l’assegnazione di due incarichi chiave, testimonianza di un piano strategico volto a ottimizzare l’erogazione di servizi sanitari e a promuovere un ecosistema di cura integrato.

La decisione, comunicata dalla Direzione Generale guidata da Andrea Casciari, riflette l’impegno dell’azienda a investire in leadership qualificata e a consolidare la collaborazione tra istituzioni accademiche e strutture sanitarie.

Il Professor Claudio Ucciferri assume la direzione della Struttura Complessa Universitaria di Malattie Infettive, un ruolo di primaria importanza nell’attuale contesto sanitario globale, con una visione orientata alla ricerca avanzata e all’implementazione di protocolli diagnostico-terapeutici all’avanguardia.

La sua leadership sarà fondamentale per l’evoluzione del reparto, con un focus sulla gestione di patologie emergenti, la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e l’aggiornamento continuo del personale medico e infermieristico.

Contestualmente, il Professor Gaetano Vaudo, già stimato direttore della Struttura Complessa Universitaria di Medicina Interna e Malattie Vascolari, viene riconfermato direttore del Dipartimento di Medicina Generale e Specialistica.

La sua conferma, con decorrenza 1° gennaio 2026 e per un triennio, sottolinea la continuità e la stabilità strategica del dipartimento, cruciale per la gestione di un’ampia gamma di patologie e per il coordinamento di diverse specialità mediche.

Si tratta di un riconoscimento al suo contributo nella definizione di percorsi clinici assistenziali, nell’ottimizzazione dei processi organizzativi e nella promozione della ricerca scientifica.

Queste nomine si inseriscono in un progetto più ampio di modernizzazione e specializzazione dell’azienda ospedaliera, con l’obiettivo di elevare gli standard qualitativi dell’assistenza, stimolare l’innovazione nella ricerca biomedica e favorire un’interazione sinergica tra l’ospedale, l’università e il territorio.

L’azienda punta a divenire un polo di eccellenza nella sanità umbra, capace di attrarre talenti, di generare nuove conoscenze e di rispondere efficacemente alle esigenze di salute della popolazione.

L’accento è posto sulla creazione di una governance trasparente e partecipativa, che coinvolga professionisti, pazienti e rappresentanti del territorio, per garantire un’assistenza sempre più centrata sulla persona.