Santa Maria Terni: Un anno di eccellenza e innovazione (2025)

Nel corso del 2025, l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni ha consolidato una traiettoria di sviluppo sostenibile, segnata da una gestione oculata delle risorse, investimenti strategici e una profonda evoluzione clinica e organizzativa.

Un anno che proietta l’ospedale verso un futuro di eccellenza, come sottolineato dal Direttore Generale Andrea Casciari, evidenziando come l’impegno costante abbia portato a risultati tangibili in termini di efficienza, qualità dell’assistenza e capacità di innovazione.

L’efficienza gestionale, elemento distintivo del 2025, non si è tradotta in tagli ai servizi, ma in una riprogettazione profonda dei processi interni, una programmazione più accurata e un’integrazione sinergica tra le diverse strutture.

Questo approccio, certificato dagli approfonditi benchmark dell’Istituto Sant’Anna di Pisa, ha posizionato il Santa Maria di Terni ai vertici nazionali per performance tra le aziende ospedaliere multidisciplinari, dimostrando che una sanità pubblica di alta qualità può coniugarsi con la sostenibilità economica.

La capacità di ottimizzare le risorse non è stata percepita come una limitazione, ma come un motore di innovazione e di miglioramento continuo.

Il 2025 è stato anche un anno cruciale per il potenziamento delle infrastrutture e per la garanzia della sicurezza, con interventi mirati a modernizzare la struttura e a renderla più resiliente.

L’apertura della nuova Unità di Endoscopia Digestiva e il completamento dei lavori di Radiologia, concentrata in un’area dedicata, rappresentano passi significativi verso la creazione di un ambiente di lavoro più efficiente e confortevole per il personale sanitario e per i pazienti.

Particolarmente rilevante è stata la realizzazione della nuova pista di elisoccorso, abilitata al volo notturno, che ha ampliato in modo determinante la capacità di risposta alle emergenze, colmando un vuoto cruciale nell’assistenza territoriale.

In corso di esecuzione, l’ampliamento del Pronto Soccorso testimonia l’impegno costante per migliorare l’accoglienza, ottimizzare i percorsi assistenziali e creare un ambiente di lavoro più funzionale per gli operatori sanitari, elementi imprescindibili per garantire un servizio di eccellenza.

L’attenzione alla sicurezza si è concretizzata anche attraverso interventi di miglioramento antisismico e antincendio di diverse palazzine, nonché nella riqualificazione di reparti e spazi clinici, interventi complementari all’introduzione di tecnologie diagnostiche e terapeutiche all’avanguardia.

Questo processo di rinnovamento strutturale e tecnologico ha lo scopo di rendere il Santa Maria sempre più sicuro, moderno e funzionale, un ambiente accogliente e allineato alle esigenze della sanità contemporanea.

Un altro tassello fondamentale della strategia di sviluppo è stato il lancio del Polo-Punto Oncologico Locale di Orientamento, un modello innovativo di presa in carico del paziente oncologico che mira a semplificare i percorsi terapeutici, migliorare l’integrazione tra ospedale e territorio e offrire un punto di riferimento unico per l’orientamento e l’accompagnamento alle cure.

Questo progetto si inserisce in una visione più ampia di sviluppo dei percorsi multidisciplinari e di rafforzamento della rete oncologica regionale, testimoniando l’ambizione di trasformare l’ospedale in un nodo centrale di una rete integrata, capace di porre il paziente al centro dell’attenzione.

L’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni ha dimostrato, con i risultati del 2025, di aver intrapreso la strada giusta, quella di un ospedale non solo luogo di cura, ma fulcro di una rete sanitaria integrata, proiettata verso il futuro e impegnata a fornire un’assistenza di eccellenza per la comunità umbra.

Con un bilancio positivo, fondato su solidità gestionale, investimenti strategici e una visione orientata all’innovazione e alla qualità dell’assistenza, il Santa Maria di Terni guarda con fiducia all’anno successivo, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per la sanità regionale.