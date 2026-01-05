Spari a Todi: Indagine sui colpi di Capodanno e due denunciati

Nella tranquilla cornice di Todi, un gesto sconsiderato e potenzialmente pericoloso ha interrotto la celebrazione del Capodanno, sollevando un’ondata di preoccupazione e innescando un’indagine da parte delle forze dell’ordine.

Un video, diffuso sui social media, ha documentato l’atto di sparare colpi in aria con una pistola scacciacani, un’azione che ha immediatamente suscitato l’attenzione dei Carabinieri.

L’indagine, rapida ed efficace, ha permesso di identificare e denunciare due individui responsabili: un cittadino italiano di 53 anni e un cittadino cinese di 39 anni, entrambi residenti nella zona.

Il filmato, ora oggetto di analisi forense, mostra chiaramente una persona che, durante la notte di Capodanno, esplode due colpi in aria, in prossimità di un’attività commerciale locale.

L’analisi del video e le successive indagini hanno rivelato una dinamica complessa: sembra che l’autore del video abbia ripreso l’azione compiuta dall’altro individuo, il quale ha materialmente sparato i colpi.

Questa circostanza solleva interrogativi sulla responsabilità congiunta e sulla possibile consapevole partecipazione all’atto sconsiderato.

La perquisizione domiciliare presso l’abitazione di uno dei due denunciati ha portato al sequestro di una pistola scacciacani in metallo, riconducibile a una replica di un’arma Beretta FS calibro 9 mm.

L’arma era priva del previsto tappo rosso di identificazione, elemento che ne comprometteva ulteriormente la sicurezza e rendeva difficile la sua identificazione come arma da “gioco”.

Insieme alla pistola, sono state rinvenute e sequestrate anche 36 cartucce a salve, materiale presumibilmente utilizzato per l’atto di sparatoria.

L’episodio, che trascende la semplice bravata giovanile, evidenzia una pericolosa leggerezza nei confronti delle norme sulla sicurezza e una profonda mancanza di rispetto per la comunità.

Il possesso e l’utilizzo di armi, anche se scacciacani e replicate, sono soggetti a rigide regolamentazioni, finalizzate a prevenire incidenti e a garantire la sicurezza pubblica.

La rimozione del tappo rosso, in particolare, rappresenta una violazione aggravante che aumenta il rischio di confusione con un’arma vera, con conseguenze potenzialmente drammatiche.

L’autorità giudiziaria, rappresentata dalla Procura della Repubblica di Spoleto, è ora chiamata a valutare la gravità delle responsabilità dei due denunciati e ad accertare eventuali profili di reato.

L’indagine mira non solo a definire le responsabilità individuali, ma anche a comprendere le motivazioni che hanno spinto i due individui a compiere un gesto così irresponsabile, auspicando un segnale forte e chiaro contro qualsiasi comportamento che metta a rischio l’incolumità pubblica e che intacchi la serenità della comunità.