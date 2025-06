Spello: Infiorate 2025, un trionfo di fiori e spiritualità

Nel cuore dell’Umbria, Spello si appresta a celebrare il Corpus Domini con un’edizione 2025 delle Infiorate che si preannuncia particolarmente ricca di suggestioni e innovazioni. Il weekend del 21 e 22 giugno si trasformerà in un trionfo di colori e profumi, un’esplosione di arte effimera che incanterà visitatori da ogni angolo del mondo. Lungo un percorso di quasi due chilometri, un viaggio emozionante che si snoda dalla Porta Consolare fino al Belvedere, il borgo si rivelerà come un palcoscenico a cielo aperto, dove l’arte, la tradizione e la spiritualità si fondono in un’esperienza unica. I tappeti floreali, veri e propri mosaici creati interamente con petali di fiori, variegati materiali vegetali e la sapiente maestria degli infioratori, spaziano dai 12 ai 70 metri quadrati, offrendo uno spettacolo di straordinaria bellezza e raffinatezza tecnica. La loro realizzazione, rigorosamente priva di colle o coloranti artificiali, testimonia un profondo rispetto per la natura e le sue risorse.Quest’anno, in un gesto di devozione e memoria, un’infiorata speciale, fuori concorso, sarà dedicata alla figura del Papa Francesco e alle Clarisse del Monastero di Vallegloria, luoghi profondamente legati ai suoi pellegrinaggi spirituali. Un omaggio che sottolinea il ruolo di Spello come luogo di incontro tra fede, arte e comunità.L’edizione 2025 non si limita a consolidare la tradizione, ma introduce elementi di innovazione volti a coinvolgere ulteriormente il pubblico. Un’area street food floreale, allestita nei pressi della Villa dei Mosaici, offrirà un’occasione per scoprire le prelibatezze gastronomiche regionali, con particolare attenzione all’utilizzo di fiori eduli. Sabato, il giovane chef Riccardo Foglietti guiderà un corso di cucina floreale con degustazione, svelando i segreti per preparare piatti gustosi e creativi. Alessandra Caprini, rinomata esperta culinaria, offrirà uno show-cooking dal vivo, dimostrando come le rose possano trasformarsi in ingredienti sorprendenti.Il cuore pulsante della manifestazione rimane la suggestiva Notte dei fiori, un momento magico in cui circa 2.000 persone, tra cui un numero significativo di bambini, collaborano attivamente alla creazione dei tappeti floreali. Questa partecipazione diretta è un elemento distintivo delle Infiorate di Spello, che mira a trasmettere la passione per l’arte e la tradizione alle nuove generazioni. Anche i visitatori avranno l’opportunità di affiancare i maestri infioratori, immergendosi in un’esperienza creativa e condivisa.Un ricco calendario di eventi collaterali animerà l’atmosfera, con iniziative che si protrae già nei giorni precedenti, come il concorso “Finestre, balconi e vicoli fioriti”, mostre di bozzetti storici e filatelici, esposizioni fotografiche, una mostra mercato florovivaistica e visite guidate. La vivacità della manifestazione sarà amplificata da concerti e spettacoli itineranti, mentre ristoranti e negozi rimarranno aperti fino all’alba, creando un’atmosfera di festa continua.In previsione dell’afflusso di decine di migliaia di visitatori, è stato confermato il sistema di prenotazione online dei parcheggi, un servizio consigliato a chi arriva in auto, moto o autobus, per garantire un accesso agevole e ordinato al centro storico. Le informazioni per la prenotazione sono disponibili sul sito www.infioratespello.it e sulla pagina Facebook dedicata, strumenti essenziali per pianificare al meglio la visita a questa straordinaria manifestazione di fede, arte e comunità.