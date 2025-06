Spoleto, arrestato con cocaina: domiciliari con controllo elettronico.

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Spoleto ha convalidato l’arresto eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti di un cittadino albanese, confermando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e l’urgenza di una misura cautelare. L’operazione, condotta tra Spello e Foligno, ha portato al sequestro di quasi 25 chilogrammi di cocaina, una quantità di stupefacente di notevole entità, stimata in un valore di mercato che supera i due milioni e mezzo di euro, cifra che evidenzia il potenziale profitto illecito in gioco.Diversamente da quanto richiesto dal pubblico ministero, il Gip ha optato per gli arresti domiciliari, affiancati da un dispositivo di controllo elettronico. Questa scelta si fonda su una valutazione complessiva della situazione, tenendo conto non solo della gravità del reato contestato – traffico internazionale di sostanze stupefacenti – ma anche della personalità dell’indagato, risultato incensurato, e delle dichiarazioni rese agli inquirenti durante gli accertamenti preliminari. La custodia cautelare in carcere, pur essendo una misura severa, è stata ritenuta sproporzionata rispetto alla situazione specifica.Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce elementi significativi che suggeriscono l’esistenza di un’organizzazione complessa, radicata e strutturata, dedita alla gestione e alla distribuzione dello stupefacente. I telefoni cellulari sequestrati, con le relative schede SIM, e la ingente somma di denaro rinvenuta, costituiscono indicatori chiave di una rete criminale che agisce su più livelli e con modalità ben definite. L’analisi delle comunicazioni intercettate e dei flussi finanziari potrebbe rivelare ulteriori dettagli sulle dinamiche interne all’organizzazione, identificando eventuali complici e ruoli specifici all’interno del gruppo.La decisione del Gip sottolinea l’importanza di un approccio personalizzato nella scelta delle misure cautelari, privilegiando soluzioni che garantiscano l’efficacia della restrizione della libertà personale senza, tuttavia, compromettere i diritti fondamentali dell’indagato. L’applicazione del controllo elettronico, in particolare, rappresenta uno strumento moderno e flessibile per monitorare gli spostamenti dell’arrestato e prevenire eventuali tentativi di fuga o contatti con l’esterno, contribuendo così a tutelare l’ordine pubblico e a garantire la serenità della comunità. La vicenda apre una riflessione più ampia sulla complessità del fenomeno del traffico di droga e sulla necessità di strategie investigative innovative per contrastare efficacemente le organizzazioni criminali che operano in questo settore.