Spoleto e l’Appennino: in pedale verso lo sviluppo sostenibile

Spoleto, gioiello dell’Umbria, si appresta ad accogliere una tappa significativa dell’Abt Festival 2025, un itinerario cicloturistico di promozione territoriale che, nel suo percorso attraverso l’Italia, intende celebrare le potenzialità e le peculiarità dell’Appennino. L’evento, in programma domenica 29 giugno, si configura come una giornata di festa e riflessione, un’occasione per riscoprire le bellezze nascoste della città spoletina e per interrogarsi sulle strategie di sviluppo sostenibile che possano animare l’intero Appennino.L’iniziativa, promossa da Vivi Appennino, vede una sinergia tra istituzioni locali e amministrazioni comunali, come testimoniato dalla presentazione della tappa umbra a Palazzo Donini, a Perugia, alla presenza del direttore generale Enrico Della Torre e del sindaco di Spoleto, Andrea Sisti. Il festival non si limita a un semplice evento ciclistico; è un progetto volto a valorizzare le eccellenze del territorio, dalla gastronomia all’artigianato, dall’arte alla cultura, attraverso l’esperienza del cicloturismo.La giornata si svilupperà intorno a un ricco programma che prevede l’apertura di un villaggio festival, con la distribuzione dei pettorali per la pedalata cicloturistica, ma anche momenti di dialogo e approfondimento. Un Forum regionale sullo sviluppo sostenibile costituirà il fulcro della riflessione, offrendo una piattaforma per analizzare le sfide e le opportunità che si presentano ai territori appenninici e per individuare soluzioni innovative per un futuro più equo e resiliente.Il sindaco Sisti ha evidenziato come il turismo sostenibile rappresenti un motore cruciale non solo per la crescita del settore turistico, ma anche per la valorizzazione del patrimonio immateriale e materiale dei piccoli centri e delle frazioni, spesso marginalizzate dai flussi turistici di massa. La tappa di Spoleto, in particolare, si propone di estendere l’attenzione all’intera Valle Umbra Sud e alla Valnerina, mettendo in luce il ricco tessuto culturale e storico che caratterizza questi luoghi.L’amministrazione comunale di Spoleto ha investito in modo significativo nello sviluppo di un turismo più responsabile e attento all’ambiente, come dimostra il progetto di potenziamento delle infrastrutture per i percorsi di cammino, con la creazione di due hub dedicati, uno presso il Ponte delle Torri e uno nella zona più bassa della città, pensati per accogliere i pellegrini e i cicloturisti. Questo impegno sarà al centro del dibattito durante l’Abt Festival, un’evoluzione di Appennino Bike Tour, la ciclovia appenninica che si estende per oltre 3.000 chilometri, un’arteria verde che ambisce a connettere comunità e a promuovere un nuovo modo di vivere il territorio. L’evento si pone quindi come un catalizzatore di sviluppo, capace di generare opportunità economiche, promuovere la coesione sociale e rafforzare l’identità delle comunità appenniniche.