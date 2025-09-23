Spoleto, ritrovato un corpo: indagine intensa e perizia scientifica

L’indagine, protrattasi per intere ore nell’oscurità della notte, si è intensificata dopo la scoperta di un corpo esanime in prossimità di via Primo Maggio a Spoleto.

Un’operazione complessa, che ha visto il coordinamento delle forze dell’Arma dei Carabinieri provenienti sia dal comando provinciale di Perugia, con le sue specifiche competenze e risorse, sia dalla compagnia locale di Spoleto, intimamente familiare con le dinamiche del territorio.

Il lavoro investigativo, guidato dalla Procura di Spoleto, con il contributo essenziale del sostituto procuratore di turno e del capo ufficio Claudio Cicchella, ha immediatamente attivato un protocollo di ricerca della verità articolato su molteplici livelli.

Il ritrovamento, avvenuto in una posizione di particolare delicatezza – un’area di risulta confinante con abitazioni private e un parco giochi per l’infanzia – ha immediatamente sollevato interrogativi sulla sicurezza della comunità e sull’urgenza di accertare le circostanze che hanno condotto a questa tragica scoperta.

La vicinanza alla linea ferroviaria, un elemento cruciale per ricostruire possibili movimenti e percorsi, ha ulteriormente complicato l’analisi preliminare.

La scena è stata accuratamente preservata e messa sotto sigillo, con un’estensione dell’area interessata che si è rivelata superiore alle prime stime, richiedendo un ampliamento del perimetro di sequestro.

Un presidio costante dell’Arma garantisce la salvaguardia delle prove e previene possibili alterazioni.

Il personale specializzato della sezione investigazioni scientifiche, con la propria expertise in balistica, medicina legale e analisi forensi, ha eseguito rilievi meticolosi, documentando ogni dettaglio e raccogliendo elementi cruciali per l’identificazione e la ricostruzione della sequenza degli eventi.

La presenza sul campo del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Sergio Molinari, testimonia l’importanza attribuita al caso e l’impegno a livello provinciale per garantire una risposta rapida ed efficace.

L’indagine, ora nella fase di analisi dei dati raccolti – immagini di sorveglianza, testimonianze e risultanze scientifiche – si concentra sull’identificazione della vittima e sulla ricostruzione del quadro complessivo, un mosaico frammentato che richiede pazienza, metodo e l’applicazione di tecniche investigative avanzate.

L’obiettivo primario è quello di fare luce sulla vicenda, restituendo alla comunità di Spoleto la certezza della verità e il ripristino della tranquillità.