Suicidio assistito: crisi di valori e la lezione del martirio.

L’emersione del dibattito sul suicidio assistito, purtroppo sempre più pervasivo nel nostro contesto culturale, si rivela un sintomo profondo di una crisi più ampia, una sottile erosione dei valori che scandiscono il nostro rapporto con l’esistenza stessa.

L’affermazione, riportata dall’arcivescovo Boccardo, che la modernità appaia intollerante al limite, risuona come un campanello d’allarme.

Non si tratta semplicemente di una questione etica o legale, ma di una riflessione ontologica sul significato del vivere e del morire.

La memoria di Giovanni Allevi, il pianista tormentato dalla malattia, ci offre un’esperienza umana di inestimabile valore.

La sua consapevolezza della “sacralità della vita” maturata attraverso la sofferenza, ci invita a riconsiderare la nostra concezione della dignità umana.

Spesso, si parla di “scelta” nel contesto del suicidio assistito, come se l’atto di porre fine alla propria vita fosse un esercizio di autonomia.

Tuttavia, è fondamentale interrogarsi sulla reale capacità di scelta di una persona affetta da dolore cronico e disperazione, una persona che potrebbe essere offuscata da un’alterazione del giudizio, alimentata dalla sofferenza fisica ed emotiva.

Il richiamo dello scrittore Evelyn Waugh e del martirio dei santi inglesi introduce una prospettiva storica e spirituale che contrasta con la logica apparentemente pragmatica del suicidio assistito.

L’eredità di coloro che hanno sopportato la morte per una causa, per una fede, non è un retaggio di passività, ma un invito a superare i propri limiti, a trovare un senso nella resilienza, a coltivare la speranza anche nelle circostanze più avverse.

San Ponziano, patrono di Spoleto, incarnava questa stessa capacità di trasformare il dolore in vittoria, non attraverso l’annullamento di sé, ma attraverso un’adesione coraggiosa al proprio destino.

Il martirio, lungi dall’essere una celebrazione della morte, è un potente antidoto alla sua assolutizzazione.

La Chiesa, nella sua memoria del martirio, non promuove la morte, ma custodisce la memoria della vita, un messaggio di speranza e di resilienza che si estende oltre la sofferenza individuale.

Il martire non fornisce un modello di morte, ma un paradigma di vita: una vita orientata verso un valore superiore, una vita che sfida il potere della morte attraverso la testimonianza di una fede profonda e di un impegno incondizionato.

La vera dignità non risiede nell’evitare il dolore, ma nell’affrontarlo con coraggio e compassione, nella ricerca di un significato che trascenda la mera sopravvivenza.

Una vita, per essere degna di essere vissuta, non deve essere esente da sofferenza, ma orientata verso un orizzonte di speranza, un ideale che ci spinga a superare le nostre paure e a trovare la forza di andare avanti, anche quando il cammino si fa arduo e incerto.

L’assistenza al morire, intesa come cura palliativa e sostegno psicologico, rappresenta un’alternativa concreta e compassionevole al suicidio assistito, un modo per accompagnare il malato nel suo percorso di avvicinamento alla fine, senza privarlo della possibilità di vivere ogni istante con pienezza e significato.