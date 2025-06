Terni, Meeting SICCR: Multidisciplinarietà al Centro per la Chirurgia Colo-Rettale

Il Meeting dei Coordinatori Ucp e Rappresentanti Regionali 2025, ospitato presso l’Hotel Garden di Terni, ha rappresentato un momento cruciale per la Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale (SICCR), un punto di convergenza nazionale per i professionisti impegnati nella cura delle patologie del colon-retto e del pavimento pelvico. L’evento, promosso dalla SICCR e curato dal direttore della struttura di chirurgia colon-proctologica dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, Marco Coccetta, con il supporto di una solida segreteria scientifica composta da Alessandro Spizzirri, Daniele Giuliani, Vincenzo Napolitano, Valentina Bartolini e Francesca Pennetti Pennella, ha visto la partecipazione di relatori e delegati provenienti da tutto il territorio italiano, testimoniando l’autorevolezza e l’importanza dell’iniziativa.Il fulcro del dibattito scientifico ha evidenziato una convergenza di vedute: l’approccio multidisciplinare non è più un’opzione, ma un imperativo nella gestione ottimale delle neoplasie del colon-retto e delle disfunzioni del pavimento pelvico. La complessità intrinseca di queste patologie richiede una visione olistica, che integri le competenze di diverse figure specialistiche: il chirurgo, l’oncologo, il radiologo, il gastroenterologo, l’oncologo radioterapista, l’anatomopatologo e il nutrizionista. Questa sinergia permette di elaborare piani terapeutici personalizzati, precisi e tempestivi, ottimizzando le possibilità di successo e migliorando significativamente la qualità della vita del paziente.L’incontro ha inoltre approfondito il ruolo cruciale dell’approccio multidisciplinare nella gestione delle patologie funzionali del pavimento pelvico, dove la collaborazione tra chirurghi, ginecologi, urologi e fisiatri, sotto una regia coordinata, si rivela essenziale per affrontare le disfunzioni in modo unitario ed efficace.Le Unità di Colo-Proctologia (Ucp), coordinate dalla SICCR, si configurano come veri e propri centri di eccellenza, dove questo modello organizzativo trova piena e concreta applicazione. La loro struttura interna favorisce la contaminazione positiva tra discipline diverse, promuovendo l’innovazione clinica e ponendo il paziente al centro del percorso di cura. Questo focus sul paziente non si limita alla diagnosi e al trattamento, ma si estende alla gestione del follow-up e alla riabilitazione, con l’obiettivo di restituire al paziente una piena qualità di vita.Il meeting di Terni ha confermato l’urgenza di un continuo aggiornamento professionale e di una condivisione aperta delle esperienze cliniche, non solo per ottimizzare i protocolli terapeutici esistenti, ma anche per stimolare la ricerca di nuove soluzioni e migliorare costantemente l’efficacia delle cure. L’evento ha rappresentato un investimento strategico nel futuro della chirurgia colo-rettale e del pavimento pelvico, proiettando il sistema sanitario italiano verso standard di eccellenza sempre più elevati.